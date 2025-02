Napoli, allarme Lukaku per Conte: tecnico in ansia

Prosegue la lotta Scudetto per il Napoli ed ora emergono delle preoccupazioni non di poco conto e da non sottovalutare su Romelu Lukaku. La situazione in maniera del tutto inevitabile mette il tecnico Antonio Conte in ansia ed in apprensione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno dei grandi, grandissimi protagonisti di questa stagione a tratti esaltanti di cui si è resa protagonista la squadra di Antonio Conte. Che sta andando decisamente oltre quelle che erano tutte le più rosee aspettative, in un contesto per niente semplice sotto tanti punti di vista. In tal senso, però, la lotta al vertice si fa accattivante.

Ad oggi, infatti, il Napoli ha un solo punto di vantaggio sui nerazzurri e si ha la notte sensazione che sarà decisivo questo turno. Con gli azzurri impegnati domani a Roma contro la Lazio e l’Inter che, invece, farà visita alla Juventus in un derby d’Italia dai contenuti altamente esplosivi. Adesso, però, in quel di Castel Volturno scatta l’allarme che riguarda da vicino Romelu Lukaku. Andiamo a vedere nel dettaglio per quale motivo e che cosa sapere a riguardo.

Allarme per il belga: ecco cosa preoccupa Conte

Pur non segnando più come un tempo, soprattutto rispetto alla sua parentesi all’Inter, l’ex, tra le altre, Inter e Roma ha trovato il modo per rendersi comunque ugualmente prezioso per questa squadra. Fa un gran lavoro sporco, infatti, e spalle alla porta è spesso un fattore, per far salire la squadra ma anche per mandare i compagni in profondità. C’è un dato che però al contempo esalta e preoccupa.

Fin qui, infatti, Romelu Lukaku ha segnato 9 gol in stagione, non trovando neanche una doppietta. E tutte le 9 partite in cui ha timbrato il cartellino dei marcatori, il Napoli ha vinto. Contro Roma ed Udinese è apparso estremamente in difficoltà perché, ancor di più con tutte queste assenze, gli azzurri non possono fare a meno del loro gigante buono. E per questo Conte è in allarme e spera di avere risposte già domani contro la Lazio.

Lukaku, se lui segna il Napoli vince

Dopo i gol contro Fiorentina, Milan, Atalanta e Juventus, domani per il Napoli sarà fondamentale ancora di più Romelu Lukaku, che vuole mettere a referto un’altra big tra le sue vittime. E dopo due partite senza gol, vorrà sicuramente ricominciare a correre.