Napoli, emergenza Conte: cambia ancora idea

Continua l’emergenza in casa Napoli. Antonio Conte ha le idee chiare per cambiare ancora formazione: ecco l’ultima idea per affrontare la Lazio

A poche ore dalla sfida contro la Lazio, l’allenatore del Napoli ha intenzione di rivoluzionare ancora una volta l’assetto della squadra azzurra. Conte prenderà decisioni sorprendenti per affrontare i biancocelesti: spunta la nuova mossa decisiva in vista delle prossime ore.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per affrontare la Lazio con la miglior formazione possibile. Lo stesso Conte ha perso in settimana il brasiliano David Neres: un’assenza importante che costringerà così a prendere nuove scelte all’allenatore azzurro. I biancocelesti proveranno a rovinare i piani del Napoli proprio com’è accaduto nella sfida d’andata al Maradona grazie al gol vittoria di Isaksen. Servono assolutamente i tre punti per cercare di consolidare la prima posizione con l’Inter che insegue subito dietro: ecco la mossa a sorpresa.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: ecco chi giocherà titolare

Saranno ore intense per conoscere così le scelte ufficiali dell’allenatore del Napoli. Un momento decisivo per arrivare così alla decisione definitiva: ecco chi giocherà dal primo minuto.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, ancora emergenza in casa azzurra in vista dell’immediata sfida contro la Lazio. Conte ha intenzione di cambiare ancora spartito per affrontare i biancocelesti: si affiderà sicuramente al 3-5-2 senza Neres, Olivera e Spinazzola. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in vista delle prossime sfide: due trasferte ostiche prima del big match contro l’Inter in programma al Maradona.

In difesa tornerà dal primo minuto Alessandro Buongiorno, ormai fuori da due mesi. Il difensore del Napoli sarà protagonista nella difesa a tre cercando di gestire così gli attaccanti avversari: ecco la nuova mossa a sorpresa. Gli azzurri cercheranno di tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi collezionati contro Roma ed Udinese: un punto di svolta importante per puntare in alto.

Il sogno Scudetto resta socchiuso nel cassetto con l’obiettivo principale di arrivare il prima possibile in Champions League. Conte cercherà di recuperare Olivera e Spinazzola per la sfida decisiva contro l’Inter di inizio marzo: il Napoli è pronto a sognare in grande nonostante le numerose assenze in questo periodo della stagione. Gli azzurri proveranno ad avere la meglio ripartendo in contropiede con il 3-5-2 con Raspadori alle spalle di Lukaku, ancora confermato come terminale offensivo della squadra azzurra. A sinistra Conte è pronto a lanciare ancora Mazzocchi dopo la sfida con l’Udinese.