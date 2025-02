Napoli, rischio serio per Conte: c’è una trappola

Il Napoli continua a sognare in grande, ma il percorso si è complicato col passare dei giorni: spunta una nuova trappola per Conte, ecco tutta la verità

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per scendere in campo all’Olimpico. Ecco la nuova trappola a poche ore dal match contro la Lazio: conosciamo tutti i dettagli a sorpresa per una nuova mossa a sorpresa.

La squadra azzurra sarà protagonista all’Olimpico per affrontare in emergenza la Lazio. Spunta un nuovo rischio serio per Conte che dovrà inventarsi così la miglior formazione possibile. Spazio al 3-5-2 con Mazzocchi confermato sulla fascia sinistra: in panchina dovrebbe sedersi a sorpresa Politano. In attacco spazio al tandem composto da Raspadori e Lukaku: l’allenatore del Napoli dovrà così conoscere le insidie della sfida nella Capitale.

Napoli, la mossa a sorpresa: nuovo rischio per Conte

Saranno ore decisive per ambire a grandi palcoscenici con un mese di febbraio già decisivo in ottica Scudetto. Spunta la nuova trappola per Antonio Conte: ecco quello che succederà all’Olimpico.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli dovrà guardarsi le spalle con l’Inter che insegue a mille. Un grave rischio per gli azzurri in caso di sconfitta all’Olimpico che sarà affollato da 50mila tifosi biancocelesti: inolre, la Lazio ha superato il Napoli sia in campionato all’andata che in Coppa Italia. Una doppia trappola per gli azzurri che avranno tanta responsabilità per affrontare i biancocelesti: una nuova svolta decisiva per ambire a grandi palcoscenici.

Saranno ore decisive per pensare ad ogni contromossa per mettere in difficoltà la squadra guidata da Marco Baroni. Un momento decisivo per avere la meglio in campionato dopo la sconfitta nella sfida d’andata: gli azzurri proveranno a collezionare nuovamente una vittoria dopo aver collezionato due pari consecutivi. Il Napoli è pronto a scendere in campo con una formazione in emergenza: nessun problema per Conte che ha sempre saputo combattere nelle avversità.

Due trasferte ostiche per arrivare così al big match contro l’Inter senza affanni: i nerazzurri saranno impegnati nel big match contro la Juventus. Il Napoli potrebbe così approffitarne per allungare nuovamente in classifica: una sfida nella sfida per gli azzurri che dovranno fare attenzione al serio rischio dell’Olimpico. Gli azzurri proveranno ad espugnare l’Olimpico per continuare la corsa entusiasmante in campionato: tutto si deciderà nelle prossime settimane per nuovi risvolti decisivi.