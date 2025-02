Napoli, Manna prenota il colpo: Juve superata

Il calciomercato non dorme mai. Il ds del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per assicurarsi i migliori talenti per accontentare Antonio Conte

Saranno mesi intensi anche sul fronte calciomercato. Il Napoli già sta pianificando le prossime mosse di calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva visto l’imminente ritorno in Champions League.

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro del Napoli targato Antonio Conte. Dopo una sessione invernale di calciomercato non troppo esaltante, la dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro. Spunta il nuovo colpo a sorpresa per incrementare il tasso tecnico della formazione del Napoli: ecco la verità in vista della prossima stagione. Subito l’intreccio decisivo per avere la meglio in sede di mercato.

Napoli, la nuova mossa a sorpresa di Manna: colpo per l’estate

Il Napoli è pronto a sognare in grande anche sul fronte calciomercato per arrivare così a nuove mosse decisive. Il ds Manna sarà protagonista anche in estate per ambire a grandi palcoscenici: Juve beffata.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Pietro Comuzzo è stato ad un passo dal Napoli con il presidente De Laurentiis che è arrivato ad offrire fino a 40 milioni di euro. Il presidente Commisso è riuscito a bloccare negli ultimi giorni di mercato, ma il ds Manna è pronto a rilanciare soffiandolo alla Juventus che è sempre sulle sue tracce per rinforzare la retroguardia bianconera.

La Fiorentina è una bottega cara: chi vorrà Comuzzo, dovrà pagare i milioni richiesti dalla società viola. Il Ct Spalletti ha speso parole d’elogio per il giovane difensore italiano, classe 2005, che è diventato un giocatore già di spessore nonostante la giovane età. Maturato velocemente anche a causa della scomparsa della madre: è diventato uomo in poco tempo concentrandosi così sul calcio. Può giocare sia in una difesa a tre che a quattro senza troppi affanni: è migliorato anche sotto la gestione della palla.

Il Napoli continuerà ad avere la meglio per chiudere subito colpi per la prossima stagione. Il ds Manna è molto concentrato per pianificare la prossima campagna acquisti esaltanti: Comuzzo potrebbe dire addio alla Fiorentina per il definitivo salto di qualità. Un momento decisivo per sognare in grande in vista della prossima stagione: la volontà del giocatore farà la differenza per tornare subito protagonista anche in Nazionale.