Napoli, svolta Politano: la decisione a sorpresa di Conte

Conte dovrà inventarsi una nuova formazione viste le numerose assenze. L’allenatore del Napoli ha in mente un nuovo piano: ecco la scelta su Politano

Una mossa a sorpresa su Politano per affrontare la Lazio con la miglior formazione possibile. Il Napoli è pronto a scendere in campo con nuove alternative dal primo minuto: ecco l’intreccio decisivo.

Una nuova svolta decisiva per conoscere l’undici titolare che Conte schiererà all’Olimpico contro la Lazio. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: spunta la mossa a sorpresa per mettere in difficoltà la squadra biancoceleste. Emergenza totale in casa azzurra per arrivare così all’undici migliore da schierare: il Napoli continua ad essere protagonista in Serie A per sognare lo Scudetto, ma il percorso è più arduo del previsto.

Napoli, la decisione di Conte: ecco la verità su Politano

Una mossa a sorpresa per puntare sempre più alto: Conte ha già preso una decisione su Politano in vista della sfida contro la Lazio.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Politano resterà fuori dal primo minuto sedendosi in panchina per la sfida contro la Lazio. Al suo posto spazio a Mazzocchi criticato duramente dopo l’errore durante la sfida contro l’Udinese. Il laterale napoletano sarà confermato ancora una volta sulla fascia sinistra, questa volta nel 3-5-2 deciso da Conte.

Il Napoli cercherà di tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi collezionati contro Roma ed Udinese. La squadra azzurra è pronto a scendere in campo per raggiungere un solo risultato: Conte cercherà di mantenere il divario dall’Inter che sarà impegnata in trasferta contro la Juventus.

Saranno settimane decisive per allungare in classifica prima del big match in programma il 2 marzo contro l’Inter. Politano dovrà così recuperare le energie visto che è stato impiegato sempre titolare da Conte. Prezioso nelle due fasi, ma ora l’allenatore azzurro preferisce Mazzocchi come laterale sinistro. Un cambio di modulo per arginare le azioni offensive della Lazio: una nuova mossa a sorpresa per mettere in campo i miglior undici possibili.

Il Napoli sarà impegnato anche nella trasferta di Como, altra squadra rivoluzione grazie a Cesc Fabregas, prima di pensare al big match contro l’Inter. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: Politano sarà così il primo cambio da effettuare a gara in corso contro i biancocelesti. Ormai ci siamo per la mossa a sorpresa.