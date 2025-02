Napoli tradito, contatti con un club: Conte resta in A

Novità importante per quanto riguarda il futuro del tecnico dei partenopei. È arrivato un annuncio per quanto riguarda l’allenatore leccese

Il Napoli lavora anche per il futuro, ma il rischio è quello di doverlo fare senza il proprio tecnico. Secondo le ultime informazioni, infatti, ci sarebbero dei contatti in corso con un club e non è da escludere che possano esserci delle novità in davvero poco tempo in questo senso.

I partenopei hanno la certezza di continuare a lavorare con Conte anche la prossima stagione. Naturalmente non sono da escludere delle novità importanti in questo senso anche perché siamo ancora a febbraio e le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo in una vicenda molto delicata come il futuro del tecnico leccese.

Napoli: addio Conte, con chi firma

Antonio Conte è sicuramente rimasto molto deluso dal calciomercato e per questo motivo si parla della possibilità di un suo addio al termine della stagione se non ci dovesse essere una svolta dal punto di vista dei rinforzi. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Secondo le informazioni di TopCalcio24, il Milan avrebbe avuto dei contatti con Conte tramite Ibrahimovic. La volontà è quella di portarlo in panchina entro la prossima stagione. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non c’è una concreta trattativa e bisognerà capire il Napoli come si muoverà in questo senso.

La volontà da parte di Conte è quella di prendere una decisione entro la fine della stagione. Il Napoli continua a sperare in una sua conferma, ma per il momento nulla è certo. Il calciomercato estivo ha sicuramente segnato un po’ il tecnico leccese e vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà. Ma l’inserimento del Milan rischia di cambiare un po’ le sorti dell’allenatore e magari si potrebbe valutare l’addio. Naturalmente la speranza di ADL è un’altra e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.