Napoli: ancora una rivoluzione, nuovo ruolo per McTominay

Il centrocampista scozzese a sorpresa potrebbe cambiare ancora una volta posizione in campo. La previsione da parte di Del Genio

È il Napoli che pensa ad una nuova rivoluzione di formazione. Il 3-5-2 contro la Lazio consentirà ai partenopei di poter fare un passo indietro rispetto a quanto abbiamo visto in passato, ma naturalmente l’obiettivo di Conte è quello di poter rendere la squadra ancora maggiormente imprevedibile e destinata comunque a mettere in difficoltà i biancocelesti. Per questo motivo non è da escludere un passo indietro con un ruolo nuovo da parte di McTominay.

Secondo le ultime informazioni da Del Genio, McTominay potrebbe cambiare anche ruolo. Lo scozzese fino ad oggi è stato una sorta di jolly per Conte e per questo indispensabile. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare il campo per capire se ci potrà essere una svolta importante oppure ci sarà un passo indietro dal punto di vista della posizione.

Napoli: nuovo ruolo per McTominay, i dettagli

Come abbiamo raccontato in precedenza, McTominay fino a questo momento è stato una sorta di jolly per il Napoli e per questo motivo Conte non ha mai fatto a meno di lui. Il cambio modulo (3-5-2) potrebbero favorirlo, ma per Del Genio potrebbe esserci anche una novità da non sottovalutare e da prendere in considerazione.

Secondo le informazioni di Del Genio, McTominay potrebbe agire anche come esterno nel 4-3-3. Naturalmente lo scozzese non ha le caratteristiche di Neres, ma può effettuare tagli, difendere pallone e magari inserendosi e fare male in zona gol. Insomma, un modo di agire differente rispetto ai compagni, ma comunque molto importante e decisivo.

Diciamo che al momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non si hanno delle certezze e la volontà da parte di Conte è sempre quella di puntare ad un 3-5-2. Ma l’ipotesi di McTominay come esterno non è assolutamente da escludere nel corso della partita.

McTominay il jolly del Napoli

McTominay è sempre più un jolly per il Napoli. Lo scozzese è insostituibile per Conte e per questo motivo il tecnico leccese non riesce a farne a meno. Vedremo se sarà utilizzato come terzo nel reparto offensivo.