Napoli: svolta Zaccagni, l’annuncio

Tra i nomi accostati ai partenopei nella sessione di calciomercato invernale c’è anche l’esterno della Lazio. Ed ora arrivano degli aggiornamenti importanti

È un Napoli molto attivo sul calciomercato sin da ora. La squadra partenopea ha bisogno di alzare la qualità della rosa se vuole puntare in alto e magari anche confermare Antonio Conte in panchina. Come raccontato in precedenza, le altre squadre stanno iniziando a valutare la possibilità di andare a sondare il terreno per capire la possibilità di piazzare un colpo comunque importante in ottica futura.

Tra i giocatori che il Napoli ha sondato anche durante il calciomercato invernale c’è quello di Zaccagni. Il giocatore, come sappiamo, piace molto ad Antonio Conte da tempo, ma per il momento non c’è stata l’opportunità di arrivare alla fumata bianca per diversi motivi. E nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante sul futuro del calciatore ex Verona.

Calciomercato Napoli: annuncio su Zaccagni

Il Napoli non molla la possibilità di andare a prendere Zaccagni durante il calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma i ragionamenti vanno avanti e ci attendiamo delle novità importanti magari già a partire dalle prossime settimane. Di certo Manna sta lavorando e spera di poter arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo.

Resta da capire quale sarà la scelta da parte della stessa Lazio. Intercettato dai microfoni di Dazn, Fabiani ha confermato che Zaccagni è un giocatore molto importante per loro e ha un ruolo centrale nel progetto. Parole che confermano come l’esterno potrebbe partire solo davanti ad una proposta importante e irrinunciabile. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni iniziali. Non ci resta resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte del diretto interessato.

Naturalmente il Napoli un tentativo è intenzionato a farlo e solo nei prossimi mesi capire meglio cosa potrà succedere. Zaccagni resta un obiettivo di calciomercato dei partenopei e Manna sarebbe intenzionato a fare un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Mercato Napoli: Zaccagni resta un obiettivo

