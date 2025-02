Retroscena Zaccagni: i motivi del “no” a Conte

I partenopei negli ultimi giorni di calciomercato hanno sondato il terreno anche per il giocatore della Lazio. Ma la risposta è stata negativa

Tra i giocatori che il Napoli ha valutato per il post Kvaratskhelia c’è anche Zaccagni. Una volta che ADL ha capito di non poter arrivare a Garnacho e Adeyemi c’è stata la virata sull’esterno della Lazio. Un profilo che piaceva molto a Conte e che corrispondeva alla perfezione all’identikit che il tecnico aveva dato alla società.

Ma anche questa trattativa non è decollata. Il Napoli sperava di poter chiudere il colpo in questo calciomercato e c’era stata la volontà da parte di Manna di fare un grande sacrificio per portare Zaccagni alla corte di Conte. Ma alla fine anche in questo caso non si è arrivati alla fumata bianca. E il Corriere dello Sport spiega nei dettagli perché non si è concluso tutto in modo positivo.

Calciomercato Napoli: niente Zaccagni, il motivo

Zaccagni sta dimostrando di poter alzare il proprio livello anche in termini di obiettivi personali. Le prestazioni sono in forte crescita e il Napoli ci ha fatto un pensierino. ADL e Manna hanno provato a tentarlo con una proposta importante. Da parte della Lazio nessuna chiusura, ma la trattativa non è mai decollata almeno in questo calciomercato.

Secondo le informazioni che si hanno a disposizione, Zaccagni al Napoli ha ribadito di voler chiudere la stagione alla Lazio. Per questo motivo il discorso è rinviato al calciomercato estivo. Al termine della stagione non è da escludere che ci possa essere una apertura anche da parte del diretto interessato. Ma per il momento il suo pensiero è sui colori biancocelesti e da qui il no alla proposta arrivata dalla Campania.

Un no sicuramente particolare e che ha costretto il Napoli a cambiare ancora una volta i programmi. Alla fine sul gong del calciomercato è arrivato Okafor. Un nome che non convince pienamente i tifosi.

Mercato Napoli: Zaccagni obiettivo estivo?

Ora su Zaccagni il Napoli potrebbe tornarci durante il calciomercato estivo. In quel caso, soprattutto se la Lazio non dovesse qualificarsi in Champions League, l’esito della trattativa sarebbe quasi certamente differente. Ma in casa partenopea si valutano anche altri nomi e non è da escludere che alla fine si decida di puntare un un obiettivo diverso dall’esterno biancoceleste.