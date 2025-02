Napoli: Conte via a fine stagione, l’annuncio

Tra i tifosi azzurri c’è tanta preoccupazione per il futuro della panchina dopo un calciomercato invernale deludente. Ecco le ultime notizie

Delusione e anche un pizzico di insoddisfazione per il comportamento della società. Antonio Conte non ha assolutamente ‘digerito’ un calciomercato invernale sotto le aspettative e da giorni si sta parlando della possibilità di un suo passo indietro al termine della stagione proprio per una sessione di acquisti davvero deludente. Non si aspettava una cessione di Kvara e poi non riuscire a sostituirlo.

Una situazione davvero inedita e che ha portato il tecnico a fare delle riflessioni. Intanto in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante su Conte al Napoli. Sappiamo come l’allenatore già in passato ha dimostrato di poter dare dei segnali forti e duri in davvero poco tempo e per questo motivo non c’è assolutamente nulla da escludere al momento.

Napoli-Conte: la verità di Manna

La delusione di Conte c’è e nessuno la può nascondere. Il tecnico, come spiegato in precedenza, si attendeva un comportamento un po’ differente dalla società. Aveva più volte sottolineato la necessità di prendere un sostituto di Kvaratskhelia di livello, ma questo non è arrivato. Inutile dire che Okafor non era il primo giocatore in lista e, come confermato da Manna in conferenza stampa, ci vorrà del tempo per vederlo in campo.

Insomma, una scelta forzata e che potrebbe portare Conte a fare delle riflessioni. Manna ha svelato di aver parlato con il tecnico e di comprendere la sua delusione per quanto successo. Ma il direttore sportivo si è detto anche certo che Conte ha voglia di continuare questo progetto anche perché i risultati in questo momento stanno dando ragione alle scelte fatte dalla società. Naturalmente c’è stato un passo falso in questo calciomercato a causa di dinamiche molto particolari.

La volontà del Napoli è comunque quella di mettersi a lavorare sin da subito per rinforzare il Napoli durante il calciomercato estivo. Un passaggio necessario per consentirà alla fine di portare Conte ad una permanenza sulla panchina azzurra almeno fino alla fine del progetto triennale.

Napoli: Conte deciderà a fine stagione

Il calciomercato non ha soddisfatto Conte e sappiamo come lui è molto convinto della sua posizione. A fine stagione prenderà tutte le decisioni del caso. Per il momento in casa Napoli si spera in una sua permanenza, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.