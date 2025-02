Garnacho, Adeyemi e Comuzzo: la verità di Manna

Il direttore sportivo del Napoli svuota il sacco in conferenza stampa. Racconta cosa è successo in questo calciomercato e le scelte fatte

È un Manna che si apre a 360° in conferenza stampa. Dopo un calciomercato che lo ha messo sul banco degli imputati, il direttore sportivo dei partenopei ha deciso di raccontare cosa è realmente successo a gennaio. Il dirigente ha deciso di dire tutta la verità sul perché molti obiettivi non sono arrivati e anche sulle difficoltà che ci sono in una sessione come quella invernale.

Inutile dire il contrario: a gennaio riuscire a chiudere colpi importanti è difficoltoso per tutti. Poi in casa Napoli, come raccontato anche dallo stesso Manna, ci sono dei parametri da rispettare e su questi non c’è alcuna intenzione di sforare. Insomma, un quadro difficoltoso e che ha portato i partenopei a non raggiungere pienamente gli obiettivi. Ma il direttore sportivo ha deciso di raccontare nei dettagli quanto successo.

Calciomercato Napoli: Manna svela tutto

Manna non si è nascosto dietro le domande e ha deciso di raccontare tutta la verità. I nomi circolati sono quelli e anche la posizione in lista. Per il post Kvaratskhelia il primo obiettivo era Garnacho. Il direttore sportivo ha confermato che il giocatore piace e continua ad essere un obiettivo soprattutto in ottica estiva.

Stando al racconto di Manna, il Napoli aveva praticamente trovato l’accordo con il Manchester United. Poi Garnacho ha alzato le sue pretese economiche e non si è potuto fare questo affare di calciomercato. Cosa molto simile anche per Adeyemi con il giocatore che non era pienamente convinto dei partenopei. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Comuzzo con la Fiorentina che ha deciso di non aprire a questo trasferimento. Insomma, dinamiche che non hanno assolutamente permesso di arrivare alla fumata bianca.

Naturalmente il Napoli non ha nessuna intenzione di perdere di vista questi giocatori. Garnacho e Comuzzo, forse più di Adeyemi, in questo momento restano degli obiettivi di calciomercato per l’estate e lo ha confermato tra le righe anche Manna. Naturalmente durante la sessione di luglio ci sono più margini di movimento.

Mercato Napoli: Garnacho e Comuzzo restano nel mirino di Manna

Per Garnacho e Comuzzo il discorso potrebbe essere rinviato alla prossima estate. I due giocatori restano un obiettivo di calciomercato dei partenopei e a questo punto non è da escludere che ci possa essere un tentativo da parte del Napoli per rinforzare la squadra nel calciomercato di luglio.