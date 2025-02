Okafor già bocciato: il sostituto di Kvara dal Barcellona

Le parole di Manna confermano che lo svizzero è stato semplicemente un ripiego. I partenopei sono alla ricerca di un calciatore di livello in quel ruolo

Noah Okafor bocciato da Manna. Nonostante il direttore sportivo lo abbia preso dal Milan, nella sua conferenza stampa ha confermato che in questo momento si parla di un calciatore in forte ritardo di condizione e che potrebbe comunque avere bisogno di tempo per giocare. Una sorta di conferma di come la volontà del club sia quello di andare a prendere un calciatore con caratteristiche diverse magari direttamente a giugno.

E, secondo le informazioni di Konur, il sostituto di Kvaratskhelia durante il calciomercato estivo potrebbe arrivare dal Barcellona. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma la volontà del Napoli è molto chiara sul chi andare a prendere in quel ruolo. Vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure i blaugrana si opporranno alla sua partenza.

Calciomercato Napoli: Okafor non convince, pronto il sostituto

Okafor non convince il Napoli. Lo svizzero è stato una sorta di soluzione di emergenza temporanea e difficilmente resterà anche la prossima stagione. Naturalmente ci sono diversi mesi davanti e sappiamo come azzeccare le prestazioni può far cambiare idea. Ma per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e la realtà sembra essere completamente un’altra. Si proverà a prendere un calciatore di qualità superiore per alzare il livello della rosa.

Stando alle ultime indiscrezioni, gli occhi del Napoli continuano ad essere puntati su Ferran Torres del Barcellona. I blaugrana per il momento non hanno intenzione di privarsi del giocatore, ma naturalmente davanti ad una proposta importante durante il calciomercato estivo le cose potrebbero cambiare. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi visto che la strada fino a giugno è molto lunga, ma la volontà è comunque quella di fare un tentativo per lo spagnolo.

Ferran Torres è uno dei profili che stuzzicano molto Conte e il Napoli in ottica calciomercato estivo. Bisognerà capire se si troverà un Barcellona disponibile a questo trasferimento oppure le porte saranno chiuse.

Mercato Napoli: Ferran Torres nel mirino

Ad oggi Ferran Torres è uno dei nomi presenti nella lista di Manna in ottica calciomercato estivo. Naturalmente bisognerà convincere il Barcellona e questo rende molto più complicato riuscite ad arrivare alla fumata bianca. Ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime settimane.