Napoli, Comuzzo resta alla Fiorentina: Manna ha la soluzione

Pietro Comuzzo è diventato l’obiettivo numero uno della Fiorentina. Il ds Manna ha una soluzione come alternativa: il tempo ormai stringe con la chiusura ufficiale del calciomercato

Saranno ore decisive tutte da vivere in casa azzurra. I tifosi del Napoli sperano di esultare alla notizia di un nuovo colpo da urlo: spunta l’intreccio con la Fiorentina per il colpo Pietro Comuzzo che difficilmente lascerà la squadra viola a febbraio. Pochi minuti fa è arrivata la nuova ultim’ora per l’alternativa già stabilita con Antonio Conte.

Il ds Manna ha confermato ai microfoni di DAZN la volontà di chiudere per il colpo Comuzzo. Il giovane difensore della Fiorentina è valutato però circa 40 milioni di euro dal presidente Commisso: un gioco a rialzo a non finire per il futuro del calcio italiano. Convocato già dal Ct Spalletti, è stato elogiato anche da Raffaele Palladino per il suo carattere. Spunta la nuova mossa a sorpresa nelle ultime ore di calciomercato: i tifosi azzurri si aspettano altri innesti di qualità per competere fino alla fine con Inter ed Atalanta.

Napoli, la nuova mossa strategica di Manna: Comuzzo è sempre più lontano

La dirigenza partenopea cercherà di incrementare il tasso tecnico soprattutto in attacco per un nuovo sostituto di Kvara. Neres è la soluzione immediata, ma servono nuovi colpi per il resto della stagione. Ecco la nuova mossa in difesa: non c’è scampo.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Rafa Marin è pronto a restare in maglia azzurra. Il ds Manna ha pensato a numerosi colpi in difesa, ma tutti sono falliti finora: ora mancano soltanto poche ore alla chiusura ufficiale del calciomercato. Una sessione invernale ricca di colpi di scena con l’addio sorprendente di Kvara: nessuno avrebbe mai pensato alla sua cessione a gennaio.

Con i soldi incassati dal Napoli, il presidente De Laurentiis non è riuscito a regalare ancora rinforzi di spessore ad Antonio Conte: il tempo ormai stringe per provare così a chiudere l’affare decisivo. Il Napoli voleva già fare un investimento per il futuro prelevando Comuzzo già a fine gennaio per fare la coppia del futuro anche in Nazionale.

Insieme a Buongiorno il difensore viola sarebbe perfetto per agire da centro-destra nella retroguardia a quattro impiantata da Conte. Ecco la nuova soluzione con la permanenza forzata di Rafa Marin: il difensore spagnolo ora potrebbe continuare a vestire la maglia azzurra.