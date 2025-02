Napoli, salta Saint-Maximin: il piano B di Manna

Il Napoli continua a puntare in alto per continuare a cullare il sogno Scudetto. Le ultime ore di calciomercato saranno tutte da vivere: può saltare anche Saint-Maximin, le alternative di Manna

Tutto può cambiare nelle prossime ore di calciomercato. Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte anche al gong. Si continua a monitorare senza sosta gli ultimi profili di caratura internazionale da affidare all’allenatore azzurro. Dopo il pari contro la Roma nei minuti di recupero, il presidente De Laurentiis è intenzionato a chiudere almeno due colpi nelle ultime ore di calciomercato.

La dirigenza partenopea continua a sognare in grande con la speranza di chiudere nuovi colpi in attacco. Ecco la nuova mossa strategica se dovesse saltare anche Saint-Maximin nelle ultime ore di calciomercato. La dirigenza partenopea ha seguito a lungo Garnacho ed Adeyemi, ma tutto è saltato anche per le loro decisioni personali. Il ds Manna è al lavoro anche per provare a chiudere nuovi colpi in attacco se dovesse saltare Saint-Maximin: ecco le due alternative tutte da scoprire.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: spunta il nuovo piano in attacco

Saranno ore decisive per provare a regalare la ciliegina sulla torta a Conte che ha invocato spesso nuovi rinforzi. Il ds Manna vuole continuare a sognare in grande: ecco la mossa a sorpresa in caso di mancato arrivo dell’esterno in prestito al Fenerbahce.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Saint-Maximin rischia di saltare per problemi legati alla documentazione del colpo in attacco. Spunta il nuovo piano di Manna per regalare l’attaccante da urlo ad Antonio Conte: nel mirino ci sono sempre Boga del Nizza ed Amuzu dell’Anderlecht. L’ex Sassuolo ed Atalanta preoccupa per la sua condizione fisica, ma sarebbe un’alternativa importante per Antonio Conte.

La dirigenza partenopea è pronta a regalare un innesto di qualità ad Antonio Conte per incrementare il tasso tecnico dell’attacco a propria disposizione. Spunta l’affare a sorpresa per chiudere l’ennesimo colpo in attacco: saranno ultime ore tutte da vivere in casa azzurra con la speranza di chiudere subito le ultime trattative di mercato.

Il tempo ormai stringe per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: ci siamo per sognare in grande. Il Napoli è intenzionato a chiudere nuovi innesti di caratura internazionale: il tempo stringe.