Arriva a sorpresa dal Galatasaray, è fatta

Il Napoli è molto attivo nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato. Spunta il nuovo intreccio in Serie A dal Galatasaray: affare fatto

Tutto può cambiare nelle ultime ore di calciomercato. Il ds Manna vuole regalare la ciliegina sulla torta ad Antonio Conte che non ha avuto finora il sostituto di Kvara passato al PSG. Sono state settimane dure in casa azzurra seguendo tanti profili di caratura internazionale come Garnacho o Adeyemi. Spunta la nuova beffa per il Napoli: arriva dal Galatasaray per essere protagonista in Serie A.

Novità importanti in Serie A per un nuovo colpo dal Galatasaray. Il club turco ha chiuso nelle ultime ore per l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, che ha salutato subito il Milan per iniziare una nuova avventura in terra turca. Ora potrebbe compiere il percorso inverso il difensore: spunta la mossa a sorpresa per puntare subito all’Europa. Saranno ore frenetiche per conoscere così le prossime mosse di calciomercato: tutta la verità.

Napoli, nuova beffa per Manna: arriva dal Galatasaray

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, fino a pochi minuti fa ci sono stati contatti fino a pochi minuti fa con il Galatasaray per Nelsson. La Roma ha intenzione di chiudere per il prestito del difensore danese che sarà così il sostituto ideale di Hermoso.

Anche il Napoli l’ha seguito a lungo nelle ultime ore di calciomercato, ma vestirà la maglia giallorossa. Un nuovo rinforzo per Claudio Ranieri che cercherà di puntare in alto per conquistare una qualificazione in Europa. Non sarà facile per la Roma che ha attraversato un periodo terribile ad inizio stagione, ma ora con l’arrivo di Ranieri sono cambiate tante dinamiche.

Il ds Manna ha intenzione di chiudere affari nelle ultime ore di calciomercato: urgono rinforzi in difesa e in attacco. Al momento è stato congelato il trasferimento di Rafa Marin al Villarreal: ora il difensore spagnolo potrebbe restare ancora in maglia azzurra. Finora per lui non è ancora arrivato l’esordio in Serie A disputando soltanto partite in Coppa Italia.

La situazione non è così positiva sul fronte calciomercato, ma il presidente De Laurentiis spera di accontentare l’allenatore azzurro almeno con due rinforzi last-minute. Il tempo ormai stringe per arrivare così alla chiusura definitiva degli ultimi affari della sessione invernale di mercato. Saranno ore decisive per puntellare la rosa del Napoli: staremo a vedere.