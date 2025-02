Roma-Napoli, rigore su McTominay: la spiegazione di Marelli

Un primo tempo con il Napoli in vantaggio all’Olimpico sulla Roma targata Claudio Ranieri. Basta un gol di Spinazzola, ma c’è polemica per un rigore non concesso al Napoli

McTominay è stato atterrato in area di rigore dal centrocampista della Roma, Kone, ma l’arbitro Fabbri ha lasciato proseguire senza concedere alcun rigore. Gli azzurri continuano a macinare gioco anche nell’ostica trasferta di Roma, ma è sorto un dubbio dopo i primi 45 minuti.

Il Napoli continua a vincere anche all’Olimpico dopo i primi 45′: la prima frazione di gioco è terminata con gli azzurri in vantaggio grazie al gol di Spinazzola. Ancora una prestazione importante da parte degli uomini di Conte che cercheranno di approfittarne dopo il pareggio dell’Inter nel derby di Milano. C’è un grosso dubbio per il fallo di Kone su McTominay: spunta tutta la verità per un calcio di rigore non concesso agli azzurri. Arriva la verità svelata da Luca Marelli ai microfoni di DAZN.

Roma-Napoli, la decisione dell’arbitro: la verità

Come svelato da Luca Marelli a DAZN c’è un grosso dubbio sul fallo di Kone su McTominay: “Ci sono molti dubbi, ha deciso l’arbitro: il VAR non è intervenuto per questo motivo. Il contatto ci sta, c’è un calcio di rigore per il Napoli”. Un motivo in più per protestare ancora una volta dopo i primi 45 minuti. Gli azzurri vogliono continuare a vincere per allungare sull’Inter principale concorrente per lo Scudetto: dopo il pareggio nel derby di Milano, la vittoria dell’Olimpico può valere doppio in ottica primo posto.

Saranno settimane tutte da vivere con trepidazione in attesa dello scontro diretto del 2 marzo al Maradona proprio tra Napoli ed Inter. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande con la prima stagione di Conte davvero da incorniciare fino a febbraio. Ora viene il bello per centrare così la qualificazione aritmetica in Champions League per poi sognare lo Scudetto. I tifosi azzurri non si aspettavano una stagione del genere, ma la stagione è ancora lunga.

Saranno ore frenetiche anche per il fronte calciomercato con il ds Manna che cercherà di regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. Ormai il tempo stringe per la chiusura ufficiale di calciomercato: ecco il momento decisivo per portare a termine le trattative di mercato in casa azzurra. Saint-Maximin e Comuzzo potrebbero vestire la maglia del Napoli, ma l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis.