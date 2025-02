Calciomercato, niente Serie A per Adeyemi: la sua nuova squadra

Karim Adeyemi è pronto per una nuova avventura dicendo addio al Borussia Dortmund. Spunta l’intreccio decisivo: niente Serie A per l’attaccante tedesco

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per vivere le ultime 24 ore con il giusto trasporto emotivo. Il Napoli punta a chiudere i prossimi colpi tra difesa ed attacco, ma spunta la prossima destinazione dell’attaccante tedesco Karim Adeyemi pronto a dire addio al Borussia Dortmund.

La dirigenza partenopea è sempre al lavoro per chiudere gli ultimi affari da regalare ad Antonio Conte. Nel frattempo gli azzurri scenderanno in campo all’Olimpico per allungare in classifica sull’Inter che ha pareggiato uno a uno nel derby di Milano. Ultime ore frenetiche per conoscere i prossimi colpi di mercato in casa azzurra: spunta la prossima squadra di Adeyemi ad un passo proprio dagli azzurri nelle scorse settimane. La Juventus voleva prenotarlo per la prossima estate, ma pochi minuti fa è arrivata tutta la verità.

Calciomercato, chiusura per Adeyemi: arriva la svolta decisiva

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile. Serve la svolta per il futuro dell’attaccante tedesco: ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Ecco dove giocherà in futuro: l’intreccio decisivo.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Karim Adeyemi è stato ad un passo dal Napoli: anche la Juventus ha monitorato le sue prestazioni al Borussia Dortmund, ma ora ha preferito restare in Bundesliga. In estate ci sarà l’addio per circa 40 milioni di euro: il suo futuro sarà in Premier League con Chelsea ed Arsenal pronte a duellare per ingaggiare l’attaccante tedesco.

Il suo sogno è quello di giocare nel campionato inglese per rendersi protagonista nei pressi di Londra. Saranno mesi suggestivi per continuare la sua storia d’amore al Borussia Dortmund prima di salutare i gialloneri. Ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione.

Il Napoli cercherà così di chiudere Saint Maximin nelle ultime ore di calciomercato per dare la giusta alternativa a Conte. Il ds Manna vorrà accontentare l’allenatore azzurro che ha chiesto a gran voce il sostituto di Kvara. Saranno ore decisive per la ciliegina sulla torta nella sessione invernale: il Napoli continua a cullare il sogno Scudetto per vivere le ultime 24 ore da protagonista anche sul fronte calciomercato. Ecco la mossa a sorpresa per continuare la sua carriera ricca di successi: Adeyemi è pronto per volare in Inghilterra.