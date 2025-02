Napoli, svolta Comuzzo: arriva l’annuncio della Fiorentina

Pietro Comuzzo si è allontanato nelle ultime ore dal Napoli, ma spunta l’intreccio con l’allenatore della Fiorentina: ecco le dichiarazioni a sorpresa

Un innesto di qualità per sognare in grande, ma il futuro di Pietro Comuzzo è sempre in bilico a quasi 24 ore dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dell’allenatore della Fiorentina: spunta novità succose per quanto riguarda il suo passaggio al Napoli.

Il ds Manna cercherà di chiudere i prossimi affari a poche ore dalla chiusura ufficiale del calciomercato. Momenti decisivi per incrementare il tasso tecnico della formazione azzurra in vista dei prossimi impegni in Serie A. Il Napoli continua a cullare il sogno Scudetto dopo una stagione da incorniciare fino a questo momento: spunta il dettaglio da non sottovalutare per quanto riguardo il futuro di Pietro Comuzzo.

Napoli, la mossa a sorpresa per Comuzzo: parla l’allenatore viola

Il Napoli vuole subito sorprendere le altre concorrenti: anche la Juventus si è mossa per il giovane difensore viola che è stato già protagonista in Nazionale maggiore. Il Ct Luciano Spalletti lo ha elogiato parlando di un ragazzo già maturo nonostante la sua giovanissima età: spunta l’intreccio decisivo in ottica futura.

Ai microfoni di Dazn è intervenuto il vice di Palladino, Citterio, che ha rivelato le prossime mosse di mercato in vista della possibile cessione di Comuzzo: “Stanno parlando mister e società, mancano ancora 24 ore. Loro sapranno cosa fare”. Poi ha aggiunto: “Sicuramente Pietro ha dato dimostrazione anche oggi di grossa professionalità, è entrato in campo nonostante tutte le voci che girano su di lui”. Nelle prossime ore di calciomercato potrebbero esserci nuovi colpi di scena in ottica futura.

Comuzzo resta un obiettivo di mercato per il Napoli per affrontare il girone di ritorno nel migliore dei modi. Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile: il presidente della Fiorentina Commisso continua a sparare alto chiedendo circa 40 milioni di euro per il giovane difensore viola.

Una nuova mossa a sorpresa per cercare di vivere alla grande le ultime ore di calciomercato. Il ds Manna continua a lavorare su più tavoli nonostante la sfida all’Olimpico contro la Roma: i minuti passano senza sosta, ma l’ultima giornata della sessione invernale sarà da vivere con molta enfasi. Il presidente De Laurentiis cercherà di chiudere la ciliegina sulla torta da regalare a Conte.