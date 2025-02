Napoli, beffa Manna: altro colpo a centrocampo

Nuovo intreccio di calciomercato in Serie A: affare già trovato, colpo chiuso a centrocampo. Seguito a lungo anche dal Napoli, spunta la sua nuova squadra in Italia

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Lazio ha rinunciato al colpo Fazzini che resterà ad Empoli fino al termine della stagione. Pochi minuti fa ci sarebbe stato l’accordo con l’Hellas Verona per Belahyane, seguito a lungo anche dal Napoli per rinforzare il parco dei centrocampisti a disposizione di Antonio Conte.

Una nuova mossa a sorpresa della Lazio, ma rischia di saltare il nuovo affare tra il presidente De Laurentiis e Lotito. Pochi minuti fa l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha rivelato tutta la verità su X: “La Lazio aveva bussato al Napoli per Cyril Ngonge, il cui arrivo avrebbe potuto liberare Loum Tchaouna per il Bologna che aveva già incassato il si del ragazzo. Per ora si registra frenata del Napoli su Ngonge che stoppa tutto”.

Ultimi dettagli da definire per la chiusura di Belahyane che vestirà la maglia biancoceleste a partire dal 3 febbraio.