Napoli, doppio colpo in attacco: intreccio con Ngonge

Tutto può cambiare nelle prossime ore in casa Napoli. Spunta un nuovo intreccio di calciomercato che riguarda da vicino anche Ngonge: tutta la verità

Il ds Manna vuole chiudere in bellezza sul fronte calciomercato regalando subito altri colpi nelle ultime 24 ore di calciomercato. La sessione invernale è ormai agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per mettere a segno affari decisivi. Ngonge è pronto a fare le valigie nell’ultimo giorno di calciomercato: dopo l’addio di Kvara, spunta l’intreccio in attacco per il doppio colpo da urlo.

Ore frenetiche in casa Napoli in campo e fuori. Il ds Manna è al lavoro per riuscire a chiudere gli affari tra difesa ed attacco: spunta un nuovo intreccio con Ngonge. L’attaccante belga sarebbe ad un passo dalla Lazio: può partire proprio nella giornata del 3 febbraio con le ore frenetiche di calciomercato tutte da seguire in casa azzurra. La dirigenza partenopea ha le idee ben chiare per cercare di accontentare Antonio Conte dopo aver perso nei giorni scorsi il talento georgiano Kvara passato al PSG. Ormai ci siamo per la mossa a sorpresa in casa azzurra: ecco la verità.

Napoli, la mossa a sorpresa con Ngonge: spunta tutta la verità

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per chiudere le prossime trattative di calciomercato. Saranno ore frenetiche per conoscere così i prossimi colpi in attacco: da una parte sembra ormai chiuso l’affare Saint Maximin, ma la partenza di Ngonge potrebbe favorire l’arrivo dell’altro giocatore belga Amuzu in forza all’Anderlecht. Il giornalista esperto di calciomercato, Sacha Tavolieri, ha rivelato il nuovo scoop di calciomercato.

La Lazio vorrebbe subito chiudere per il colpo Ngonge per rinforzare l’attacco a disposizione di Baroni. Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro di Amuzu che continua ad essere monitorato in giro per il mondo: c’è ancora in ballo la proposta del Gremio in Brasile. Il Napoli continua a fare sul serio per ambire a grandi palcoscenici: ormai ci siamo per la mossa a sorpresa.

Il ds Manna ormai è deciso per regalare altri innesti all’allenatore azzurro Antonio Conte, che ha invocato a gran voce nuovi profili su cui lavorare nelle prossime settimane. Sarà un girone di ritorno ancora ricco di imprevisti: tutto si deciderà nelle prossime 24 ore. La pista Amuzu resiste ancora per trovare l’assalto decisivo in caso di addio da parte di Ngonge.