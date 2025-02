Napoli, lascia la Serie A: vola al Galatasaray

Il ds Manna non è riuscito a chiudere nuovi affari per il post Kvara. Ora spunta un nuovo intreccio di calciomercato: il Galatasaray è pronto a chiudere l’affare in Serie A

Seguito negli ultimi mesi anche dal Napoli, ora il suo futuro potrebbe essere in Turchia. Il club di Osimhen continua a monitorare attentamente i profili in Serie A: spunta la verità per l’affare immediato a fine calciomercato.

Il ds Manna conta di chiudere i prossimi colpi di calciomercato a poche ore dalla chiusura ufficiale. Spunta un nuovo intreccio decisivo in ottica futura: può volare subito al Galatasaray dopo la cessione del Milan di Alvaro Morata. Saranno ore frenetiche in casa azzurra per mettere a segno nuovi affari di caratura internazionale: la trattativa è decollata nelle ultime ore. La volontà del giocatore può fare così la differenza nelle prossime ore: ecco il momento decisivo per la chiusura definitiva.

Napoli, seguito a lungo da Manna: la cessione in Turchia

Come riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Galatasaray ha chiesto informazioni all’Hellas Verona per Jackson Tchatchoua: la richiesta è di 10 milioni di euro. Il laterale della squadra veneta è stato ad un passo dal Napoli in estate: Conte lo avrebbe voluto a tutti i costi, ma poi il passaggio di sistema di gioco ha fatto cambiare le carte in tavola. Ecco la nuova mossa a sorpresa del club turco che continua a fare spese in Serie A.

Dopo la cessione del Milan con Alvaro Morata, ecco un nuovo possibile affare in Italia da parte del Galatasaray. Una nuova destinazione per il laterale del Verona pronto a partire nelle ultime ore di calciomercato. Da monitorare attentamente anche l’addio di Osimhen che vuole conoscere subito la sua prossima destinazione.

Il Galatasaray l’ha prelevato in prestito dal club di De Laurentiis: spuntano nuovi intrecci di calciomercato in Serie A con il forte interessamento della Juventus. Il ds bianconero, Cristiano Giuntoli, lo conosce molto bene e vorrebbe pensare proprio al nigeriano per il post Vlahovic. La trattativa va avanti ormai da tempo: spunta l’affare intrecciato con De Laurentiis.

Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare: il ds Manna cercherà di chiudere subito nuovi innesti di spessore da regalare a Conte per il resto della stagione. Il tempo ormai stringe.