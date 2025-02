Napoli, rilancio Comuzzo: il piano B di Manna

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per conoscere il prossimo difensore di Conte. Ecco l’ultima mossa a sorpresa: Comuzzo è sempre più lontano

La pista che porta a Pietro Comuzzo si è fatta sempre più complicata. Un colpo di scena arriverà nelle ultime ore di calciomercato per regalare subito nuovi profilo tanto invocati da Antonio Conte.

La dirigenza partenopea ha seguito a lungo il giovane difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ma spunta l’ultimo rilancio da parte del presidente De Laurentiis. Ora il ds Manna dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato per un’operazione last-minute: ormai ci siamo per la nuova idea immediata. La nuova mossa a sorpresa in vista dei prossimi mesi per regalare un nuovo profilo interessante a Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: la decisione su Comuzzo

Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro di Comuzzo che si è seduto in panchina inizialmente per la sfida contro il Genoa. Palladino ha elogiato il giovane difensore della Fiorentina per la sua leadership nonostante la giovane età: ecco il piano B del ds Manna.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, su X il Napoli si è spinto fino a 35 milioni per Comuzzo ma il presidente della Fiorentina Commisso ne chiede 40. Il club partenopeo potrebbe così cambiare idea: “Le possibilità che si faccia ad oggi sono veramente basse“, il commento di Moretto su X.

Può tornare subito di moda il profilo del difensore albanese, Ardian Ismajli, che è pronto a cambiare squadra già nella sessione invernale di calciomercato. Ecco la mossa a sorpresa in ottica futura: il ds Manna ha intenzione di chiudere nuovi colpi nelle ultimissime ore della sessione invernale. Il centrale dell’Empoli ha rimediato anche un problema muscolare durante la sfida persa contro la Juventus: le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.

Secondo le ultime indiscrezioni anche la Juventus ha monitorato attentamente il profilo del difensore albanese: in scadenza di contratto con l’Empoli, ora può arrivare la cessione a titolo definitivo. Il club partenopeo cercherà così di sbloccare subito i nuovi affari a poche ore dalla chiusura di calciomercato: ormai ci siamo per la mossa a sorpresa. Da non sottovalutare il mancato addio di Rafa Marin: la sua cessione al Villarreal è stata congelata, tutto dipenderà se arriverà o meno il suo sostituto.