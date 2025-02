Napoli, addio Meret: il sostituto dalla Francia

Problemi anche fuori dal campo per Alex Meret. Il portiere del Napoli ha dovuto fare i conti con i ladri in casa, ma il suo futuro è sempre in bilico: ecco la nuova idea dalla Francia

Saranno ore decisive per conoscere il futuro del portiere friulano del Napoli Alex Meret. Il numero uno della squadra azzurra è diventato sempre più leader sotto la gestione Conte: spunta il sostituto in casa di addio dello stesso estremo difensore del Napoli.

Sono arrivati soltanto applausi in questa stagione per Alex Meret. Il portiere del Napoli dovrà così conoscere a breve il suo futuro: in scadenza di contratto nel giugno 2025, finora non è ancora arrivato il rinnovo ufficiale con il club partenopeo. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter che ha chiesto già informazioni al suo agente in vista della prossima stagione per sostituire Sommer. Il ds Manna cercherà così di puntellare la rosa del futuro di Antonio Conte per essere subito protagonisti anche in Champions League. Conosciamo subito il dettaglio a sorpresa per il sostituto di Meret.

Napoli, intreccio decisivo dalla Francia: spunta il sostituto di Meret

Tutto può cambiare in pochi mesi per conoscere il futuro di Alex Meret. Saranno ore decisive per gestire al meglio la situazione in vista della prossima stagione: ecco l’intreccio anche con Donnarumma.

Come svelato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato dall’account su X, Rumores de Fichajes, anche il Napoli è sulle tracce del portiere del Lille Lucas Chevalier. Il Manchester United ed Aston Villa hanno pensato all’estremo difensore francese che ora ha intenzione di compiere il definitivo salto di qualità. Anche il PSG potrebbe pensare a lui per il post Donnarumma, sempre messo in discussione nella sua esperienza francese.

Saranno mesi ricchi di colpi di scena in casa Napoli per conoscere così la prossima destinazione di Meret. Il portiere friulano dovrà così prendere la miglior decisione possibile in vista delle prossime stagioni.

Una stagione esaltante per l’estremo difensore del Napoli che vuole essere ancora protagonista in Serie A e in Champions League: Beppe Marotta già ha pensato al nuovo colpo a parametro zero, ma tutto può cambiare immediatamente. Il presidente De Laurentiis dovrà così comunicare al suo agente la decisione definitiva: con Conte potrebbe restare ancora, ma il ds Manna si sta muovendo sul fronte calciomercato per individuare il miglior sostituto di Meret.