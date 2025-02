Il sostituto di Kvara dalla Serie B: scetticismo Conte

Prosegue la caccia all’esterno in casa azzurra. L’obiettivo Saint-Maximin non è certo e così si guarda anche a possibili colpi in extremis

Operazione complessa. Così viene definita la trattativa per Saint-Maximin. A Castel Volturno c’è fiducia sulla possibilità di chiudere il colpo entro domani, ma si guarda anche a possibili alternative. Conte ha ribadito in più di un’occasione che serve un sostituto del georgiano e quindi Manna sta lavorando su più tavoli. L’ex Nizza è in pole position e si punta a definire il tutto in davvero poco tempo.

Ma la situazione non è delle più semplici e quindi non sono da escludere delle sorprese dell’ultima ora. In particolare c’è un nome che stuzzica molto Manna, ma per il momento non è un profilo che piace a Conte. Poi non è da escludere che in extremis si possa avere anche il via libera del tecnico proprio per mettere fine ad una emergenza che ormai va avanti da diverso tempo.

Calciomercato Napoli: colpo sul gong? Conte dice no, ma…

Antonio Conte ha sempre sottolineato di non dover acquistare tanto per, ma con il passare del tempo si è reso conto che serve un sostituto di Kvaratskhelia. Ad oggi il favorito numero uno è Saint-Maximin. Una operazione non semplice da chiudere e per questo motivo si guarda con attenzione anche alla possibilità di andare a prendere un altro giocatore.

Secondo quanto riferito da Gerardo Fasano, il nome che Manna avrebbe proposto a Conte è quello di Laurienté. Sul giocatore del Sassuolo non ci sarebbe stato il placet del tecnico leccese. Attenzione, però, alle ultime ore di calciomercato soprattutto se non si dovesse concretizzare Saint-Maximin. In quel caso anche l’allenatore dei partenopei potrebbe cedere e dare il via libera all’operazione. Si tratterebbe di una soluzione non di primissimo livello, ma necessaria per tamponare il buco presente a sinistra.

Laurienté non è sicuramente il giocatore di livello che si aspettava Conte, ma sicuramente si tratta di un profilo che come vice Neres può dire la sua e, soprattutto, dare una mano importante al Napoli fino al termine della stagione.

Mercato Napoli: Laurienté il colpo sul gong?

In questo momento il nome di Laurienté è stato messo in un cassetto da Manna. L’obiettivo del Napoli è quello di chiudere per Saint-Maximin. Ma se l’operazione non dovesse bloccarsi, non è da escludere che nelle ultime ore di calciomercato si possa puntare tutto sul giocatore del Sassuolo nonostante lo scetticismo di Conte.