Napoli: non solo Lookman, altro colpo dalla Dea

A Castel Volturno già si pensa alla prossima estate. La volontà di non spendere per il post Kvaratskhelia apre ad una sessione da protagonista a luglio

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La prima intenzione da parte di Manna era quella di utilizzare il tesoretto di Kvaratskhelia per dare al tecnico dei giocatori di qualità sin da subito. Poi le difficoltà hanno fatto virare un po’ il tutto ed ora si sta pensando soprattutto alla prossima estate. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i partenopei avranno a disposizione una cifra importante considerata anche la cessione di Osimhen.

Un cambio di strategia che porterà il Napoli ad essere assoluto protagonista durante il calciomercato estivo. L’idea è quella di riuscire a portare diversi giocatori e c’è già in mente un doppio colpo dall’Atalanta. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Napoli: doppio affare con l’Atalanta

Il Napoli potrebbe in estate mettere nero su bianco un doppio affare con l’Atalanta. Sappiamo come la Dea è una bottega molto cara, ma il mancato arrivo di un sostituto di Kvaratskhelia di livello ha cambiato la strategia dei partenopei. L’acquisto in prestito di Saint-Maximin consente agli azzurri di avere a disposizione ben 150 milioni di euro dovuti alla cessione del georgiano e quella di Osimhen.

Una cifra che Manna quasi certamente non utilizzerà per un solo giocatore. Con la metà si potrebbe piazzare un doppio colpo di livello in casa Atalanta. Su Lookman non ci sono dubbi, ma a questo punto non è da escludere che ci possa essere un tentativo magari anche per Retegui durante il calciomercato invernale. L’italoargentino potrebbe essere il giusto vice Lukaku visto che si tratta di un giocatore anche con caratteristiche differenti.

Per il momento siamo nel campo di ipotesi anche perché la stagione è molto lunga. Vedremo se alla fine ci sarà questo tentativo da parte del Napoli. Ma l’opzione Retegui resta un qualcosa da seguire con attenzione durante il calciomercato estivo.

Mercato Napoli: Retegui il vice Lukaku?

Il profilo di Retegui viene seguito con attenzione dal Napoli in ottica calciomercato estivo. Adesso è una semplice suggestione visto che a Castel Volturno si è nella frase delle valutazioni. Ma ben presto si potrebbe entrare nel vivo di una trattativa per il bomber di Gasperini.