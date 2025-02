Napoli: arriva a zero, c’è il sì del giocatore

Il calciomercato si avvia alla conclusione, ma in casa partenopea si guarda già alla prossima stagione. Possibile la chiusura di uno svincolato

Il lavoro di Manna non si concluderà il 3 febbraio. A Napoli c’è la consapevolezza di dover mettersi subito sotto per programmare nel migliore dei modi anche la prossima stagione. Per questo motivo il direttore sportivo, magari dopo qualche giorno di paura, inizierà sin da subito a chiudere diverse operazioni per dare a Conte dei rinforzi importanti in ottica estiva. L’obiettivo è quello di poter costruire dall’inizio una rosa competitiva sia in campo che in panchina.

Secondo le informazioni de Il Mattino, un colpo sarebbe praticamente chiuso. Il giocatore è in scadenza con il proprio club e per questo motivo il Napoli si è mosso con convinzione. L’obiettivo è quello di dare al tecnico una rosa importante e quindi servono delle seconde linee sin da subito di assoluto livello. Vedremo se sarà così e soprattutto su quali giocatori punterà Manna durante il calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: affare a zero, le ultime

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa di Conte. In questi ultimi giorni si proverà a chiudere alcuni colpi per consentire al tecnico di avere una squadra completa. Ma a Castel Volturno lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione e ci attendiamo diversi movimenti in entrata e in uscita.

Uno dei primi rinforzi potrebbe essere Ismajli. Come sappiamo, il centrale albanese interessava sin da questo calciomercato, ma l’Empoli, nonostante il contratto in scadenza, ha deciso di non lasciarlo andare. Ma i partenopei non avrebbero mollato la presa e ci sarebbe una intesa di massima per arrivare a parametro zero durante il calciomercato invernale. Sarebbe lui il sostituto di Juan Jesus andando a prendere il ruolo di prima alternativa ai titolari. Naturalmente fino a quando non arriverà l’ufficialità può succedere di tutto e non sono esclusi dei cambiamenti.

Ma il Napoli ha intenzione di puntare su Ismajli durante il calciomercato estivo. I contatti con l’entourage sono in corso e presto sono attese delle novità importanti. L’obiettivo, come spiegato in precedenza, è quello di alzare il livello della rosa.

Mercato Napoli: Ismajli resta un obiettivo

Ismajli resta un chiaro obiettivo del Napoli in ottica calciomercato estivo. I contatti vanno avanti ormai da tempo e vedremo se il tutto si concluderà con una fumata bianca oppure alla fine si opterà per soluzioni differenti.