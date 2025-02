Napoli: infortunio Olivera, si allungano i tempi di recupero

È il giorno di Roma-Napoli, ma in casa partenopea tengono banco altre situazioni come per esempio le condizioni del difensore uruguaiano

È un Napoli che continua a guardare all’infermeria con grande attenzione. Il rientro di Buongiorno è sicuramente una buona notizia per Conte. Il centrale dovrà aspettare ancora un po’ prima di riprendere la maglia da titolare, ma di certo la convocazione è un primo passo dopo 45 giorni complicati. Ora l’attenzione è rivolta tutta su Oliveira. Il terzino è out a causa di una lesione al soleo e si sta da tempo cercando di recuperarlo il prima possibile.

Naturalmente a Castel Volturno la parola è d’ordine è quella di non prendersi particolari rischi. Quindi Olivera ritornerà in gruppo solo una volta smaltito l’infortunio. La volontà è quella di riportare il calciatore nel minor tempo possibile a disposizione visto su quella fascia c’è solo Spinazzola. Ma si preferisce non accelerare nulla per non dover fare i conti con una caduta.

Napoli: come sta Olivera

Per Olivera le idee del Napoli sono molto chiare. Si era parlato addirittura della possibilità di andare a prendere un nuovo terzino, ma per il momento non c’è questa intenzione. I piani sul terzino uruguaiano sono chiari e per questo non si vuole portare un sostituto almeno ad oggi. Poi se ci dovesse essere una occasione importante non è da escludere che magari si faccia un tentativo.

Secondo le ultime informazioni del Corriere dello Sport, il mirino del Napoli per il rientro di Olivera dall’infortunio è puntato sull’Inter. Il giocatore salterà, infatti, tutto il mese di febbraio per poi ritornare a disposizione il 2 marzo. Vedremo se sarà così oppure si avrà uno slittamento. Il rischio è quello di non averlo per il big match, ma molto dipenderà da come reagirà il fisico alla lesione. La volontà è comunque quella di averlo in panchina per la sfida Scudetto.

Delle risposte le avremo solamente nelle prossime settimane. La volontà da parte del Napoli è sicuramente quella di avere Olivera il prima possibile, ma l’infortunio è serio e per questo motivo non c’è nessuna intenzione di prendersi rischi inutili.

Olivera in campo contro l’Inter?

La partita contro l’Inter quella del ritorno di Olivera? Difficile in questo momento dare delle risposte. La volontà è quella, ma sappiamo che è un infortunio non semplice da smaltire e quindi vedremo nei prossimi giorni cosa succederà nel recupero dell’uruguaiano.