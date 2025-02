Mercato Napoli, affare low cost dal Bayern: Conte accontentato

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo a basso costo che può davvero fare al caso di Antonio Conte. Arriva direttamente dal Bayern Monaco e le condizioni per questo affare possono essere davvero molto, molto vantaggiose. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e che sorprendono.

E’ iniziato il conto alla rovescia che porterà alla fine di questo calciomercato di gennaio che per il Napoli è stato davvero molto complicato e difficile da gestire e da affrontare. La squadra, a prescindere da quanto accadrà tra oggi e domani, a meno di clamorosi ribaltoni ne uscirà indebolita. Ha, infatti, salutato Folorunsho, Caprile e Kvaratskhelia.

Se per i primi due sono arrivati Billing e Scuffet che, per quanto per molti meno forti, rappresentano comunque dei sostituti, la differenza tra Kvara e Saint Maximin (che si avvicina sempre di più) è abissale. In tal senso, però, attenzione al colpo a sorpresa che può arrivare dal Bayern Monaco e che può far davvero felice Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Mercato Napoli, affare a basso costo dal Bayern Monaco

Giovanni Manna ha come obiettivo quello di consegnare nelle mani di Antonio Conte almeno un attaccante esterno che possa sostituire Kvaratskhelia ed un difensore centrale per lasciar partire Rafa Marin al Villarreal per trovare spazio e ritrovare confidenza con il campo. In tal senso, però, attenzione ad un colpo di scena che può arrivare dal Bayern Monaco.

Stando a quanto raccontato da diversi media tedeschi, il Bayern Monaco ha deciso di confermare quanto deciso questa estate e di considerare ormai Leon Goretzka un calciatore fuori dai piani del club. Il forte centrocampista tedesco è stato per diverso tempo anche accostato al Napoli di Antonio Conte, che per l’estate potrebbe affondare il colpo.

Napoli, Conte accontentato: colpo inatteso dal Bayern, svolta

Si tratta di un giocatore che, per caratteristiche, si sposerebbe benissimo con le idee tecniche e tattiche di Antonio Conte. A Leon Goretzka resta un anno e mezzo di contratto e, di conseguenza, per il Napoli potrebbe essere un affare a basso costo davvero molto interessante. Da vedere che cosa accadrà a partire dal momento della chiusura del calciomercato invernale in poi.