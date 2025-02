Jorginho torna in Serie A, colpo di scena e firma

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco e che può cambiare gli scenari che si spalancano all’orizzonte. Jorginho può far ritorno in Serie A, dal momento che una big è pronta ad affondare il colpo per assicurarsene le prestazioni. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Si tratta di un profilo che ha scritto pagine memorabili della storia del calcio Napoli ed anche della Serie A in senso assoluto. Basti pensare, in tal senso, a parte la lunga parentesi azzurra, a quanto fatto con la maglia dell’Hellas Verona e con la Nazionale italiana, ovviamente, dove ha vinto da protagonista assoluto anche Euro 2020. L’apice della sua carriera, però, lo ha raggiunto in Premier League.

Al Chelsea è stato straordinario, prima di passare poi ai rivali dell’Arsenal dove, però, non ha mai giocato con l’adeguata continuità e per questo motivo da questo punto di vista arriva una svolta non di poco conto. Per il ritorno di Jorginho in Serie A arriva un notevole colpo di scena. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il centrocampista è pronto a salutare l’Arsenal: le ultime

Da tempo, come è noto, si vocifera di un suo addio all’Arsenal, nonostante goda di una grandissima stima da parte del tecnico Mikel Arteta. In tal senso, arriva la svolta per il suo ritorno in Serie A, di cui si parla da tanto tempo e che farà sicuramente piacere ai tifosi del Napoli, che hanno sviluppato negli anni uno splendido rapporto con il regista in questione.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, su X, infatti, c’è un importante club di Serie A che si sta muovendo in maniera importante per Jorginho e sta seguendo con particolare attenzione la situazione dal momento che sul calciatore c’è da tempo anche il Flamengo. Andiamo a vedere le ultime.

Jorginho di nuovo in Serie A: arriva il colpo di scena

L’Arsenal non lo vuole lasciar partire a gennaio e, per questo, sia il club di Serie A, al momento ignoto, che il Flamengo sono al lavoro per ingaggiare poi Jorginho in estate a parametro zero.