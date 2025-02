Mercato Napoli, affare low cost in difesa: assist dalla Juventus

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo a basso costo per puntellare la linea difensiva e lasciar partire Rafa Marin. In tal senso, c’è una svolta non di poco conto e l’assist per la buona riuscita di questa operazione arriva dalla Juventus, acerrimi rivali per il calciomercato ma anche e soprattutto in campo.

Non si placano le voci che arrivano in sede di calciomercato per gli azzurri, con il conto alla rovescia che è iniziato e che fa paura nello scenario che si sta andando a spalancare all’orizzonte. In tal senso, mancano ormai meno di 48 ore alla fine di questa sessione invernale che per il Napoli è stato un serio problema, dal momento che la squadra si è visibilmente indebolita.

Il problema principale è sicuramente quello rappresentato dalla mancata sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, ma anche in difesa Giovanni Manna si è arenato e non è riuscito ad accontentare Antonio Conte. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto, dal momento che può arrivare il colpo in difesa a basso costo e l’assist arriva direttamente dalla Juventus.

Mercato Napoli, affare a basso costo per Conte: le ultime

I numeri della linea difensiva sono ottimi grazie allo straordinario lavoro fatto da Antonio Conte sin dal primo giorno. Il Napoli è la miglior difesa del campionato con soli 15 gol incassati ed è riuscito in questa impresa con soli tre centrali difensivi, vale a dire Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno ed il redivivo Juan Jesus, dal momento che Rafa Marin non è mai rientrato nei piani.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, la Juventus ha praticamente chiuso per Kelly sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. E questo rappresenta un assist per il Napoli, che può adesso avere la strada spianata per Ismajli dell’Empoli. Può essere un nome spendibile per un colpo last minute, visto che ormai la strada è libera in tal senso.

Napoli, assist della Juventus per il rinforzo per la difesa

Bisogna vedere se Giovanni Manna dovesse decidere di affondare il colpo, ma in questo modo la strada sembra essere spianata. Per il Napoli il nome di Ismajli è da tempo in orbita e chissà che questo non possa essere un colpo di scena dell’ultimo minuto.