Napoli, caos sul mercato: retroscena sul rapporto ADL-Conte

Il mercato del Napoli continua ad essere totalmente bloccato ed ora questo caos non può non avere delle conseguenze. In tal senso, emerge adesso un retroscena sul rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed il suo allenatore Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, ci si aspettava qualcosa di diverso senza ombra di dubbio in sede di calciomercato per i partenopei. Sembrava che fosse quasi una sessione di transizione, in cui andava acquistato solo un difensore centrale per lasciar partire Rafa Marin che non ha convinto e non ha praticamente mai trovato spazio. Le cose, invece, sono andate molto diversamente.

La delusione non può non essere tanta per Antonio Conte, che senza ombra di dubbio si aspettava qualcosa di diverso. E lo aveva anche detto. La cessione di Kvaratskhelia ha cambiato tutti i piani ed il club si è fatto trovare totalmente impreparato. Andiamo a vedere i dettagli ed un retroscena sul rapporto, allo stato attuale delle cose, tra De Laurentiis e Conte.

Caos sul mercato: le ultime notizie sui colpi in entrata

Ad inizio annata sembrava che il Napoli avesse intrapreso un nuovo percorso. Pur di accontentare Antonio Conte, la società ha aperto le casse ed ha speso tantissimo. Dopo l’entrata dei soldi per la cessione di Kvaratskhelia, però, si sono bloccati tutti gli investimenti. Dal difensore centrale fino ad arrivare all’erede del calciatore georgiano. Ecco le ultime.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, nella sua edizione napoletana, il rapporto tra Antonio Conte e De Laurentiis dopo questo mercato silente restano cordiali, ma la delusione è tanta. Da una parte il tecnico chiedeva un erede di Kvara “come Dio comanda”, dall’altra parte Chiavelli chiudeva a tripla mandata la cassa. Ed il patron del Napoli che “mentre ascoltava Manna cercava tra le stelle l’Orsa Maggiore”.

Napoli, rapporto tra ADL e Conte: ecco il retroscena

Attenzione, però, agli scenari che si possono spalancare all’orizzonte. Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere sicuramente al Napoli, ma anche altrove, dal momento che ha già ottenuto il suo obiettivo. Lotta per il sesto Scudetto, centrerà la qualificazione in UEFA Champions League ed ha già fatto tutto quanto gli è stato chiesto.