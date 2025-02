Napoli: si sblocca l’affare Comuzzo, assist dal Verona

Il difensore della Fiorentina è il primo obiettivo degli azzurri per rinforzare il reparto arretrato. A sorpresa un aiuto potrebbe arrivare dagli scaligeri

Verona in soccorso del Napoli nella trattativa per Comuzzo? A sorpresa si potrebbe registrare un intrigo destinato ad aiutare i partenopei. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma, secondo le informazioni di Alfredo Pedullà, gli scaligeri sono pronti a scendere in campo per consentire ai partenopei di avere il centrale tanto atteso.

Secondo le informazioni della Rai, nelle prossime ore l’agente è atteso a Firenze per mediare e cercare di sbloccare la trattativa. Un colpo non semplice da chiudere in poco tempo, ma il Napoli non molla e quindi non ci resta che attendere forse già domani per avere un quadro più chiaro. La speranza di Manna è quello di poter avere Comuzzo nel calciomercato invernale e vedremo cosa succederà nel futuro dei partenopei.

Calciomercato Napoli: Comuzzo primo obiettivo, le ultime

Il Napoli non molla la pista Comuzzo. Il centrale della Fiorentina è il primo obiettivo per rinforzare il reparto difensivo e ci sarà un tentativo già nelle prossime ore. La Viola ha intenzione di tenere duro fino alla fine. Ma il calciatore sembra essere pronto a spingere e per questo motivo non è da escludere che si possa avere una chance proprio in chiusura della sessione invernale.

Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Napoli potrebbe avere una mano importante dal Verona. Gli scaligeri sono pronti a dare il via libera al passaggio di Ghilardi alla Fiorentina e questo dovrebbe consentire al difensore di andare a vestire la maglia azzurra nelle prossime ore di calciomercato. Naturalmente per il momento siamo al campo delle ipotesi e vedremo se si potrà arrivare ad una svolta nella trattativa.

La speranza del Napoli è che si possa concludere la trattativa con la Fiorentina per Comuzzo in questo calciomercato. Naturalmente fino a quando non ci sarà la fumata bianca tutto può ancora succedere e vedremo come si svilupperà il tutto nelle prossime ore.

Mercato Napoli: Comuzzo il primo obiettivo della difesa

Comuzzo è il primo obiettivo per rinforzare la difesa in questo calciomercato. Ghilardi rappresenta la chiave giusta per arrivare alla fumata bianca, ma bisognerà capire se la Fiorentina aprirà in modo definitivo alla partenza del centrale oppure no.