Donnarumma torna in Serie A: l’annuncio dalla Francia

È sempre più vicino il rientro in patria del portiere della Nazionale. Un club sarebbe intenzionato ad accelerare su di lui in ottica estate

L’avventura di Donnarumma al PSG potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Secondo le ultime informazioni che arrivano direttamente dalla Francia, l’estremo difensore non dovrebbe rinnovare con i parigini e per questo motivo si parla di un possibile ritorno in Italia del portiere. Naturalmente la strada fino a giugno è molto lunga, ma il contratto in scadenza nel 2026 porta i transalpini a dover valutare una sua cessione in caso di un mancato rinnovo.

E l’ipotesi Serie A durante il calciomercato estivo è assolutamente da tenere in considerazione. Il portiere ha più volte confermato la propria intenzione di voler riprovare una esperienza nel nostro campionato. Naturalmente non sarà assolutamente semplice considerato anche l’ingaggio che il portiere guadagna. Ma per Donnarumma ci potrebbe essere una possibilità da tenere viva soprattutto se davvero non ci sarà il rinnovo.

Calciomercato: Donnarumma ritorna in Serie A, i dettagli

Per Donnarumma il ritorno in Serie A durante il calciomercato estivo è più che una semplice ipotesi. Per il momento siamo nel campo dei ragionamenti e riflessioni visto che il cammino fino al termine della stagione è molto lungo. Ma il rinnovo sembra essere una ipotesi davvero lontana e quindi con un contratto in scadenza nel 2026 sembra molto complicato pensare ad una sua permanenza in estate.

Il Napoli un pensierino lo sta facendo, ma per adesso si tratta di una opzione non sicuramente facile. Lo stipendio è molto elevato per le casse partenopee e sappiamo che ADL non ha intenzione di fare troppe eccezioni. Per questo motivo ad oggi pensare un Donnarumma ai partenopei durante il calciomercato estivo è praticamente impossibile. Attenzione, però, ad una possibilità che si chiama Inter.

Dalla Francia confermano che il preparatore dei portieri sta spingendo per avere Donnarumma e sappiamo che Sommer è ormai pronto a lasciare i nerazzurri durante il calciomercato estivo. L’Inter, quindi, si candida ad essere una possibilità per quanto riguarda il portiere campano. Naturalmente fino all’estate la strada è lunga e può succedere di tutto.

Mercato: sfida Napoli-Inter per Donnarumma?

Davvero molto complicato pensare ad un Donnarumma al Napoli durante il calciomercato estivo. Non è da escludere che un pensierino lo si possa fare, ma l’ingaggio è elevato e questo porta l’Inter ad avere un vantaggio importante. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi, la strada è lunga e vedremo cosa succederà.