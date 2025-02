Napoli: svolta per il centrale, la chiave è Bijol

I partenopei non mollano la presa per il centrale. Nelle ultime ore potrebbe aprirsi una possibilità sicuramente molto importante

L’obiettivo difensore centrale per il Napoli non è assolutamente svanito. I partenopei proseguono la ricerca di un giocatore che possa permettere a Marin di ritornare in Spagna. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e riflessioni considerando che, almeno per adesso, non si ha un quadro chiaro su come si muoveranno i partenopei in quel ruolo. Non è da escludere neanche una permanenza dello stesso iberico anche se al momento si tratta di una semplice ipotesi.

La volontà del Napoli è sicuramente quella di andare a trovare un giocatore in questi ultimi giorni di calciomercato che possa comunque consentire alla squadra di fare un salto di qualità. Sicuramente c’è una possibilità con il coinvolgimento indiretto da parte di Bijol, ma naturalmente manca davvero poco e non possiamo escludere che poi il discorso venga rinviato all’estate.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa, le ultime

L’obiettivo principale del Napoli resta Comuzzo, ma per adesso non ci sono particolari novità. La Fiorentina non apre alla sua partenza e quindi siamo ancora fermi. Naturalmente senza l’arrivo di un centrale Marin non è destinato a muoversi e per questo motivo si ragiona sulla possibilità di andare su un calciatore differente, ma che possa comunque dare una mano importante all’intera squadra.

Konur nelle ultime ore ha parlato di un interesse da parte del Galatasaray nei confronti di Bijol e a questo punto non è da escludere una apertura da parte dei turchi nei confronti del Napoli per Nelsson nei prossimi giorni di calciomercato. Siamo naturalmente ad oggi nel campo delle ipotesi e per questo motivo non è da escludere che ci possano essere delle grandi novità magari già a partire da domenica.

Per il momento il Napoli ragiona e riflette. Ben presto si potrebbe passare all’attacco per quanto riguarda il nome di Nelsson in difesa. Ma molto dipenderà anche dall’arrivo di un sostituto e Bijol si candida ad essere il numero uno.

Mercato Napoli: Nelsson resta nel mirino

Nelsson in questo momento è un obiettivo del Napoli. L’obiettivo dei partenopei è quello di dare a Conte un centrale nelle ultime ore di calciomercato e il giocatore del Galatasaray è uno dei candidati principali. Vedremo se Bijol potrebbe sbloccare la situazione oppure si opterà per una soluzione differente.