Napoli: colpo in difesa, Juve e Milan beffate

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Si lavora con attenzione anche al futuro e presto si potrebbe mettere a segno un colpo importante

È un Napoli che continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Manna sembra avere chiuso ormai per il post Kvaratskhelia e nelle prossime ore potrebbe fare un tentativo per un centrale. Non è una operazione semplice da concretizzare nell’immediato e per questo motivo non è da escludere che il discorso possa essere rimandato al calciomercato estivo. Naturalmente bisognerà attendere lunedì per avere un quadro più chiaro.

Ma, secondo le informazioni di Konur, il Napoli è molto interessata al calciatore e vedremo se si riuscirà a piazzare un colpo di calciomercato importante oppure no. Non è da escludere che ci possa essere un tentativo nell’immediato, ma per il momento l’ipotesi è quella di rinviare tutto il discorso in estate visto che non si tratta di una operazione facile da concludere nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: si lavora per un difensore, i dettagli

Il Napoli la prossima estate rivoluzionerà il reparto difensivo. Non è da escludere che si possa optare anche per un 3-5-2 e quindi Manna è al lavoro per individuare i giocatori giusti che possano rinforzare la squadra. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma c’è una possibilità da tenere in considerazione e vedremo se si trasformerà in una trattativa reale oppure no.

Stando a quanto riportato da Konur, il Napoli sarebbe sulle tracce di de Winter. Il difensore del Genoa interessa a diverse big, ma i partenopei potrebbero addirittura affondare il colpo in questi ultimi giorni di calciomercato per capire la fattibilità dell’operazione. Non semplice visto che il Grifone difficilmente si priverà di un calciatore simile nell’immediato. Ma naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

La volontà è quella di fare magari un tentativo nell’immediato per capire l’eventualità di chiudere subito l’operazione di calciomercato. Non sarà assolutamente semplice e per questo motivo non è da escludere che il discorso possa essere rinviato alla prossima estate.

Mercato Napoli: de Winter resta un obiettivo

De Winter resta un obiettivo di calciomercato del Napoli. Come spiegato in precedenza, non è da escludere ci possa essere un tentativo nell’immediato, ma molto probabilmente la discussione si potrebbe rinviare alla prossima estate.