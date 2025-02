Esonero deciso e colpo di scena: Allegri nuovo allenatore

In maniera del tutto inattesa si sta per profilare un altro esonero nel calcio che conta, come si suole dire, con il club che vuole dare un segnale forte a tutti. Massimiliano Allegri sembra essere stato scelto come nuovo allenatore e si tratta di un autentico colpo di scena. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Come è noto, siamo al cospetto di uno degli allenatori in senso assoluto più divisivi che ci siano in giro. Da una parte, infatti, ci sono i suoi sostenitori che sottolineano i suoi grandi meriti e la sua capacità di centrare quasi sempre gli obiettivi che vengono fissati dalla dirigenza. Questo vale per i vari club in cui ha avuto modo di allenare. Dal Milan alla Juventus, passando per il Cagliari.

Sono tanti i club che, di recente, sono stati accostati a lui ma ora arriva una svolta non di poco conto. Una società, infatti, sta per cambiare in panchina ed è pronta ad affidarsi proprio a Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e che cosa c’è da sapere da questo punto di vista.

L’ex Juventus è pronto a tornare in panchina: le ultime

E’ stato accostato di recente alla Roma ma anche al Milan, che però alla fine, almeno per il momento, hanno deciso puntare su altri profili. Rispettivamente Claudio Ranieri i giallorossi e Sergio Conceicao per i rossoneri. In tal senso, però, adesso per l’ex guida tecnica della Juventus arriva una svolta non di poco dal momento che possono essere ore decisive.

Stando a quanto raccontato in Inghilterra, infatti, è sempre più in bilico al Tottenham la posizione di Ange Postecoglu, visti i risultati ben al di sotto delle aspettative che sta raggiungendo il club. E per la sua successione sta avanzando sempre di più la candidatura proprio di Massimiliano Allegri. A conferma di quanto detto fin qui c’è anche un importante indizio.

Allegri nuovo allenatore, la scelta sembra essere fatta

I bookmaker, infatti, hanno abbassato da 16.00 di inizio gennaio a 10.00 la quota che riguarda la possibilità di Massimiliano Allegri di sedersi sulla panchina del Tottenham. D’altronde qualche tempo fa ha ammesso di essere intenzionato ad imparare l’inglese. E chissà che la Premier League non possa essere la sua nuova destinazione.