Osimhen di nuovo in Serie A: decisione presa e colpo di scena

Nel futuro di Victor Osimhen arriva un colpo di scena del tutto inatteso. Il bomber nigeriano, infatti, potrebbe seriamente tornare in Serie A ed in tal senso la decisione da questo punto di vista è stata presa. Si tratta di un autentico colpo di scena, con tanto di annuncio che spiega come stanno le cose in tal senso.

Siamo al cospetto di uno dei calciatori più forti nel suo ruolo in senso assoluto. Come bomber, infatti, ha dimostrato al Napoli prima ed al Galatasaray di essere davvero infallibile e di avere una media realizzativa, complice anche una fisicità del tutto fuori dal comune. Chiaramente il suo prestito in Turchia è temporaneo e, di conseguenza, in estate bisognerà decidere il da farsi.

I rapporti con il club di Aurelio De Laurentiis sono tali per cui è praticamente impossibile che la ferita si possa sanare. A sorpresa, però, arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Potrebbe, infatti, seriamente tornare in Serie A ed in tal senso arriva un annuncio che svela qual è la decisione che ha preso Victor Osimhen. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il nigeriano è pronto a tornare in Serie A: le ultime

La sua clausola rescissoria con il Napoli, come è noto, è di 75 milioni di euro e, di conseguenza, chiunque si presenti e versi questo importo nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis, trovando l’accordo con il calciatore, può assicurarsi le sue prestazioni. In tal senso, però, adesso arriva una importante svolta per quanto riguarda la sua prossima tappa.

Il suo amico e giornalista Buchi Laba, sul suo account su Twitter, ha svelato che la Juventus ha un serio interesse nei confronti di Victor Osimhen al punto che ha mosso dei passi concreti per lui già a gennaio. Il bomber nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, ha però rifiutato. Andiamo a vedere cosa si nasconde dietro questa decisione inattesa del nigeriano.

Osimhen di nuovo in Serie A? Annuncio sulla decisione del nigeriano

Victor Osimhen, infatti, non ne ha voluto sapere di lasciare il Galatasaray a stagione in corso, in virtù dell’accordo trovato con il club questa estate. E’ probabile, però, che se ne tornerà a parlare in maniera concreta tra qualche mese, quando l’ex Lille tornerà al Napoli.