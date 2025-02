Napoli, scelta inattesa di Conte: esclusione per un titolare

In casa Napoli, con il calciomercato grande protagonista, la testa va inevitabilmente anche al campo ed in tal senso arriva la scelta del tutto inattesa per Antonio Conte. Il tecnico azzurro, infatti, è pronto ad escludere dall’11 di partenza un titolare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ un momento cruciale sicuramente per il presente ma anche per il futuro del Napoli, dal momento che ci si gioca molto sia in sede di calciomercato che per quanto riguarda il campo. Nella giornata di domani, infatti, gli azzurri affronteranno la partita contro la Roma in cui il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini, come si suole dire.

Se è vero come è vero che la squadra è al primo posto, è potenzialmente a pari punti con l’Inter. Nella lotta per lo Scudetto molto sarà deciso da questo turno, con la sfida tra capitolini e Napoli e, sull’altro versante, il derby di Milano. In tal senso, non si può non tenere in considerazione l’affare Saint-Maximin. In vista della gara di domani però Conte è pronto a sorprendere tutti.

Napoli, Conte sorprende tutti: le ultime sulle sue scelte

Come detto, domani è un autentico crocevia per questa annata. Con il calciomercato che chiude lunedì, serve sbloccare in fretta l’operazione Allan Saint Maximin. e la sera poi la palla passerà al campo, dove il Napoli proverà a portare a casa l’ottava vittoria di fila per alimentare ancora di più il sogno di uno Scudetto. Andiamo a vedere in tal senso le ultime notizie.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, anche per la partita contro la Roma mister Antonio Conte dovrebbe lasciare fuori dalla formazione titolare Alessandro Buongiorno, che non è ancora al meglio in termini di condizione atletica e per questo gli sarà preferito ancora una volta Juan Jesus al centro della difesa.

Roma-Napoli, le ultime sulla probabile formazione degli azzurri

Davanti a Meret, dunque, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Leonardo Spinazzola, con Stanislav Lobotka in cabina di regia ed Anguissa e McTominay ai suoi fianchi.

Anche in avanti tutto confermato: David Neres completerà il tridente insieme ai due grandi ex, vale a dire Romelu Lukaku e Matteo Politano. Le scelte sembrano fatte. Bisognerà aspettare prima di rivedere titolare Buongiorno.