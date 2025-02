Calciomercato: colpo Biraghi, accelerata improvvisa e firma

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Cristiano Biraghi potrebbe seriamente salutare la Fiorentina ed iniziare una nuova avventura nella sua carriera e nel suo percorso. C’è stata, infatti, una accelerata improvvisa ed arriva la firma che cambia tutti gli scenari. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Siamo giunti ormai agli ultimi giorni di calciomercato e sono momenti di trattative frenetiche ed anche di nervosismo. Sicuramente tra i tifosi, ma anche tra gli addetti ai lavori. Sono sempre di più, infatti, le realtà che aspettano gli ultimi momenti per provare a risparmiare quanto più possibile rispetto agli esborsi da fare per i cartellini. Lo stesso sta accadendo in casa Napoli.

In tal senso, arriva un colpo di scena per uno dei grandi protagonisti della Serie A degli ultimi anni. Stiamo parlando di Cristiano Biraghi, per il quale arriva una svolta non di poco conto. C’è, infatti, l’accelerata improvvisa per il suo addio alla Fiorentina, con il club che si sta avvicinando sempre di più alla sua firma. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il capitano della Fiorentina può salutare a gennaio: le ultime

Pur essendo un calciatore che negli anni ha dimostrato il suo straordinario valore, da terzino sinistro sicuramente ma anche da quinto di centrocampo sul versante mancino o nei tre di difesa, è finito ai margini del progetto di Raffaele Palladino. Troppe le incomprensioni e troppo poco lo spazio avuto fino a questo momento. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto.

Su Cristiano Biraghi, infatti, come è noto, c’è da tempo il Napoli di Antonio Conte, che lo ha già avuto ai tempi dell’Inter. Gli azzurri, però, non hanno mai affondato il colpo fino a questo momento e per questo motivo, stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, ci sta seriamente provando l’Hellas Verona. Il club, infatti, sta provando a convincere il calciatore.

Biraghi colpo last minute: c’è l’accelerata per questo affare

Fino a questo momento, infatti, Cristiano Biraghi non ha mai accettato gli scaligeri, ma ha temporeggiato, probabilmente in attesa del Napoli. Adesso, però, dal momento che per gli azzurri è tutto fermo, il Verona confida di poter accelerare in maniera importante ed arrivare alla firma nel giro di poco tempo.