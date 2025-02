Napoli, altro colpo del Torino: Conte infuriato

Il Napoli ha seguito a lungo l’obiettivo di calciomercato: ora cambierà squadra, Conte è davvero infuriato. Ecco dove giocherà in Serie A

Un momento decisivo per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Spunta il nuovo intreccio decisivo in Serie A per quanto riguarda il suo futuro: lascia subito la Fiorentina, ma è stato seguito a lungo anche dal Napoli. Ecco la sua prossima destinazione: l’affare è vicino alla chiusura.

La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere subito nuovi affari nelle ultime ore di calciomercato. Spunta la prossima destinazione di Cristiano Biraghi: lascia la Fiorentina nelle prossime ore. Ecco la nuova beffa per Antonio Conte che ha richiesto a gran voce nuovi rinforzi decisivi: il ds Manna voleva così regalare un nuovo terzino all’allenatore azzurro che dovrà fare ancora a meno dell’infortunato Olivera. Il terzino uruguaiano tornerà a disposizione di Conte soltanto per la sfida contro l’Inter in programmai il 2 marzo al Maradona.

Napoli, Conte infuriato: la mossa a sorpresa di Biraghi

Pochi minuti fa è arrivata la conferma in esclusiva dell’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X: “Il Torino ha offerto a Cristiano Biraghi un contratto fino al 2027 (6 mesi di prestito + 2 anni). Il Toro è in trattativa avanzata con la Fiorentina per chiudere la trattativa, anche se il terzino sinistro interessa anche il Napoli”. Sulle sue tracce c’era anche l’Hellas Verona, ma il patron Cairo ha avuto la meglio per chiudere subito il colpo per rinforzare le corsie esterne di Vanoli.

Tutto può cambiare nelle prossime ore di calciomercato per arrivare alla chiusura definitiva dei prossimi affari. Spunta un nuovo intreccio con il Torino: Biraghi vorrebbe tornare ad essere protagonista dopo una prima parte di stagione da dimenticare con il club viola. Da capitano all’esclusione definitiva di Palladino che gli ha preferito Gosens, arrivato in estate. Per lui non sono arrivate soddisfazioni in questa stagione: ora ripartirà da Torino per vivere una nuova avventura da urlo in Serie A.

Il Napoli cercherà così di virare su altri obiettivi in vista del futuro: il presidente De Laurentiis è al lavoro con il ds Manna per nuove soluzioni immediate per affrontare al meglio il girone di ritorno. L’occasione Scudetto è così ghiotta: urgono rinforzi di spessore per andare a rinforzare la rosa partenopea a disposizione di Conte. Ormai ci siamo.