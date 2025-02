Napoli, Gasperini beffa Conte: chiude per il colpo a zero

Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare Antonio Conte proprio nell’ultima giornata di calciomercato. Spunta la nuova beffa per l’allenatore azzurro: Gasperini vuole chiudere subito l’affare dalla Serie B

Tutto può cambiare nelle prossime ore per chiudere subito nuovi colpi sensazionali. Conte si aspetta uno sforzo da parte della società partenopea: ecco la mossa a sorpresa per arrivare fino in fondo in Serie A. Il pari all’Olimpico contro la Roma ha fatto emergere nuovamente i problemi in casa azzurra a causa di una rosa non troppo competitiva per arrivare fino in fondo per cullare il sogno Scudetto.

Il ds Manna cercherà di chiudere subito per nuovi colpi nell’ultima giornata di calciomercato. Il Napoli proverà così a fare la voce grossa proprio al gong con nuove mosse decisive: spunta la nuova mossa decisiva. Serve l’ultimo sforzo da parte del presidente De Laurentiis per accontentare l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, che ha invocato a gran voce nuovi colpi di spessore internazionale.

Napoli, la mossa a sorpresa di Gasperini: ecco il colpo a sorpresa

Può arrivare subito il colpo a Bergamo dalla Serie B: è stato seguito a lungo anche dal Napoli, ma ora Gasperini lo vorrebbe subito avere a disposizione. A giugno arriverebbe a parametro zero, ma la società orobica è pronta a chiudere già l’affare a gennaio.

Il giornalista di Prima Bergamo, Alessandro Giovanni Pagliarini, ha rivelato su X come l’Atalanta voglia subito chiudere per il colpo in difesa con l’arrivo di Nicolò Bertola dello Spezia. Nonostante il difensore classe 2003 vada in scadenza a giugno, i liguri vorrebbero ottenere una cifra superiore al milione di euro per liberarlo subito. Il Napoli si è tuffato a capofitto sul colpo Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma il club viola continua a sparare alto fino a 40 milioni di euro.

Il ds Manna è al lavoro per chiudere subito nuovi colpi sensazionali nelle ultime ore di calciomercato. La sessione invernale può regalare colpi di scena proprio sul gong per sognare in grande: Conte ci spera ancora, ma ormai il tempo stringe. Urgono rinforzi per completare la rosa a sua disposizione: serve uno sforzo ulteriore da parte del presidente De Laurentiis per puntellare la formazione azzurra con innesti di spessore internazionale.

Bertola è pronto per il definitivo salto di qualità dopo l’exploit in Serie B con la maglia dello Spezia: il giovane difensore italiano fa parte dell’Under 21, ma potrebbe subito volare in Nazionale maggiore. Ecco la mossa a sorpresa di Gasperini a poche ore dalla chiusura ufficiale di calciomercato.