Napoli, colpo dal Milan: chiusura imminente per Manna

Il Napoli non è riuscito a chiudere Saint-Maximin: ora spunta l’ultim’ora in casa Milan per il colpo a sorpresa in vista del girone di ritorno. Ecco la mossa del ds Manna

Saranno ore tutte da vivere in casa Napoli per un nuovo colpo in attacco. Può arrivare subito dalla squadra rossonera: ecco la verità dell’esperto di calciomercato Matteo Moretto. La dirigenza partenopea è molto attenta ad ogni situazione di mercato proprio nelle ore conclusive della sessione invernale: spunta l’incastro perfetto con Ibra.

La dirigenza partenopea è pronta a sorprendere tutti nelle ultime ore di calciomercato. Il ds Manna vuole subito chiudere nuovi affari entro la mezzanotte del 3 febbraio: potrebbe arrivare così il nuovo colpo in attacco proprio da casa Milan. Tutto può cambiare nelle ultime ore dopo i no di Garnacho ed Adeyemi: pista complicata anche per Saint-Maximin per questioni burocratiche.

Napoli, il ds Manna sorprende tutti: nuovo colpo dai rossoneri

Il presidente De Laurentiis cercherà di fare uno sforzo proprio sul gong per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto decisivo per sognare in grande: ecco la volontà del giocatore che farà la differenza per vestire subito la maglia azzurra.

Pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora per il calciomercato del Napoli. Ore complicate per il ds Manna, ma spunta la verità dell’esperto di calciomercato Matteo Moretto su X: “Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute. Da considerare la volontà del calciatore, che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità“.

Il ds Manna cercherà così di accontentare Antonio Conte con un nuovo intreccio con il Milan. Spunta l’ultima mossa a sorpresa per sognare in grande: ecco la volontà decisiva dell’attaccante svizzero pronto a cambiare aria ad inizio febbraio. Al Milan non ci sarà più spazio per lui: la società rossonera lo lascerà partire subito per iniziare un nuovo progetto di sei mesi in Serie A.

Il Napoli proverà così a prelevare il nuovo attaccante proprio dai rossoneri: ormai si tratta di un esubero per l’allenatore del Milan che spera di chiudere anche per il colpo Joao Felix. Secondo i media portoghesi il giocatore di proprietà del Chelsea avrebbe visto il derby di Milano nella giornata di domenica. Il calciomercato non finisce di stupire in Serie A: la mossa decisiva del ds Manna.