Calciomercato, niente Napoli: vola al Galatasaray

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per individuare i prossimi colpi da regalare ad Antonio Conte. Spunta il nuovo intreccio decisivo: ecco la verità dalla Turchia

Il ds Manna è molto concentrato alle prossime mosse di calciomercato. Il Napoli vorrebbe subito allestire una rosa super competitiva in vista del futuro: spunta il nuovo intreccio decisivo con il Galatasaray, può andare subito via dall’Italia per una nuova avventura suggestiva.

Non finiscono i colpi di scena in casa Napoli per i prossimi affari nelle ultime ore di calciomercato. La dirigenza partenopea è al lavoro per sognare in grande: ecco la nuova beffa per Antonio Conte, l’obiettivo di mercato azzurro può volare subito al Galatasaray. Tutto può cambiare subito in vista delle prossime ore per ambire subito a grandi palcoscenici: sarà decisiva la volontà del giocatore.

Napoli, può dire addio alla Serie A: spunta la mossa del Galatasaray

Il Napoli è intenzionato a chiudere i prossimi colpi di mercato per affrontare al meglio le prossime sfide del girone di ritorno. Un momento decisivo per essere protagonista: spunta la nuova beffa per Antonio Conte, l’esperto difensore può volare subito in Turchia.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X Adrian Ismajli sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray. Il club turco è intenzionato a chiudere l’affare in tempi brevi: il difensore dell’Empoli è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Ora potrebbe arrivare la cessione immediata nelle ultime ore di calciomercato con il Galatasaray che continua a monitorare i profili del campionato italiano.

Tutto può accadere nelle prossime ore di calciomercato. Il Napoli è molto propenso ad allestire una rosa sempre più competitiva nelle ultime ore della sessione invernale. Il ds Manna sta lavorando su più tavoli per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare: ecco la mossa a sorpresa per una nuova beffa in casa azzurra.

Ismajli è stato monitorato a lungo dal Napoli in questa finestra di calciomercato, ma anche la Juventus aveva allacciato qualche contatto con il club toscano. Ora il Galatasaray si è fatto sotto per chiudere subito il colpo a sorpresa: ormai ci siamo per l’affare a sorpresa in Turchia. Saranno decisive le prossime ore per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: il difensore albanese è pronto ad iniziare una nuova avventura. Ecco la mossa a sorpresa per l’immediato presente.