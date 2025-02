Napoli, si sblocca l’affare: l’annuncio dalla Turchia

Saranno ultime ore frenetiche in casa Napoli per sognare in grande. Ecco la nuova mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis: ADL sblocca l’affare

C’è aria di pessimismo intorno alla squadra azzurra per formare la rosa del futuro, ma il presidente De Laurentiis vuole sangue freddo per vivere intensamente le ultime ore di calciomercato.

La dirigenza partenopea è al lavoro per vivere le ultime ore di calciomercato da assoluti protagonisti. Il Napoli pensa al futuro per competere fino alla fine con le big italiane cullando il sogno Scudetto: ecco la mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis che sblocca subito l’affare. Da Garnacho ad Adeyemi: il ds Manna ha monitorato attentamente numerose piste sul fronte calciomercato. Ora spunta l’ultima mossa a sorpresa per sognare in grande: conosciamo gli ultimi dettagli in vista delle prossime ore.

Napoli, spunta l’intreccio dalla Turchia: la verità

Sembrava ormai saltato l’affare in attacco, ma pochi minuti fa il giornalista Yagız Sabuncuoglu, sul suo profilo X ha svelato come le pratiche burocratiche tra Fenerbahçe, Al Ahli e Napoli sia quasi al punto di completamente. Saint-Maximin è pronto a vestire la maglia azzurra dopo aver risolto il suo contratto con il club turco. Nelle prossime ore potrebbe arrivare così l’annuncio ufficiale del club di De Laurentiis.

Saranno ore decisive per chiudere così il nuovo colpo da urlo per l’immediato presente. Il Napoli non vede l’ora di regalare nuovi innesti di spessore ad Antonio Conte: sarà un giorno emozionante per i tifosi azzurri che vorrebbero i prossimi acquisti realizzati dal direttore sportivo Manna.

Il Napoli ha intenzione di chiudere subito per il colpo Saint-Maximin: l’ex attaccante del Newcastle è pronto a sbarcare subito in Serie A per vestire la maglia azzurra. Un elemento di spicco per dare un’alternativa in più a Conte che ha perso Kvara nelle ultime settimane. La differenza si è vista proprio durante la sfida contro la Roma con l’ingresso in campo di Mazzocchi: serve la svolta nelle prossime ore per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare.

Tutto può cambiare velocemente per sognare in grande: il Napoli è ad un passo dalla qualificazione aritmetica per la prossima edizione della Champions League, ma l’obiettivo Scudetto è diventato sempre più concreto. Saint-Maximin potrebbe arrivare, ma il Napoli ha già bloccato dal Milan Okafor in caso di mancato arrivo dell’attaccante.