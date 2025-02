Napoli, nuovo rinforzo per Conte: via libera per il colpo dal Chelsea

Mercato Napoli, arriva il via libera tanto atteso per un nuovo rinforzo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Il rinforzo dell’ultimo minuto può arrivare direttamente dal Chelsea e si tratta di un colpo di scena non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri sono alle prese con le ultime ore di calciomercato che saranno a dir poco frenetiche. Serve regalare, in tal senso, ad Antonio Conte almeno un colpo in attacco, dal momento che è andato via Kvaratskhelia e non è stato ancor sostituito. E la situazione non può non essere allarmante da questo punto di vista, ancor di più dopo quanto visto con la Roma.

La squadra, infatti, ha praticamente le scelte obbligate in avanti ed il margine per cambiare copione è praticamente ridotto all’osso. Basti pensare che la squadra, per permettere a David Neres di tirare il fiato, deve alzare la posizione di un terzino come Spinazzola. Per puntellare la rosa di Conte, però, adesso arriva la svolta per il colpo direttamente dal Chelsea.

Mercato Napoli, svolta per il colpo last minute di gennaio

La situazione sta iniziando a diventare davvero molto, molto complicata. Si è arrestata per diverse ore la trattativa per Saint Maximin ed anche per Pietro Comuzzo pare che i discorsi con la Fiorentina siano arrivati ad una sorta di vicolo cieco. In tal senso, però, attenzione ad una pista dell’ultima ora che può tornare in auge proprio in questo scatto finale.

Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano su Twitter, infatti, si è arenata la trattativa tra il Chelsea e l’Aston Villa per il difensore centrale Disasi. I Blues, infatti, non vogliono cedere ad una diretta rivale per la Champions League il calciatore, che per questo può tornare in orbita Napoli. Si tratterebbe di un profilo che, per caratteristiche, si sposerebbe alla perfezione con le idee di Conte.

Napoli, nuovo rinforzo dal Chelsea: c’è il via libera

In tal senso, però, attenzione anche alla concorrenza del Tottenham, che pare abbia presentato una offerta al Chelsea, sempre secondo quanto raccontato dal noto esperto di calciomercato, capace di ottenere il gradimento del club londinese.

Il fatto che però si sia arenata la trattativa, che sembrava fatta, con l’Aston Villa può essere il semaforo verde per il Napoli per tornare alla carica per Disasi.