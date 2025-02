Roma-Napoli, tensione nel finale: il gesto di Ranieri non visto

Per quanto riguarda Roma-Napoli, nel finale c’è stata della tensione e non di poco conto tra i calciatori in campo. Arriva, in tal senso, il gesto non visto che ha visto come protagonista Claudio Ranieri. Ecco che cosa bisogna sapere da questo punto di vista e quali sono gli aspetti da tenere in considerazione.

E’ stata una partita a dir poco tirata e combattuta quella di ieri sera, con gli azzurri che hanno visto sfumare la vittoria a tempo praticamente scaduto, quando mancavano solo tre minuti. Tutto invariato in vetta, frutto anche del pareggio dell’Inter nel derby di Milano contro il Milan. Ma sicuramente un duro colpo per Conte ed i suoi, che già pregustavano la fuga.

Nel finale, come è normale che sia, c’è stata tensione in campo tra i ventidue in campo. Anche prima della rete di Angelino. Il Napoli cercava di difendere il vantaggio, la Roma faceva di tutto per recuperare ed evitare una sconfitta che sarebbe stata dolorosa per l’ambiente. In tal senso, c’è stato un gesto di Claudio Ranieri che è passato inosservato ai più.

Roma-Napoli, tensione nel finale: ecco che cosa è successo

Si tratta di un tecnico che non ha più molto da chiedere a sé stesso. Aveva annunciato il suo ritiro, ma è tornato in panchina solo per aiutare la sua Roma, la squadra del suo cuore, ad uscire da una situazione a dir poco infernale e che sembra un lontano ricordo. Ed anche nel finale concitato che c’è stato allo stadio Olimpico ha dimostrato la sua caratura umana.

Al triplice fischio del contestato direttore di gara Fabbri, infatti, Claudio Ranieri è andato in mezzo al campo ad abbracciare uno dei centrocampisti del Napoli, vale a dire Frank Zambo Anguissa, ed i due hanno scambiato due chiacchiere probabilmente complimentandosi l’uno con l’altro. Un bellissimo momento di sport raccontato da AreaNapoli e che fa sicuramente piacere.

Il gesto di Claudio Ranieri non visto nel finale: il retroscena

Non si sa, ovviamente, cosa si siano detti Ranieri ed Anguissa, ma l’abbraccio è un segnale forte. In netta contrapposizione con i soliti cori beceri che per tutta la gara hanno accompagnato questo Roma-Napoli da parte dei supporter giallorossi sugli spalti.