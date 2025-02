Mercato Napoli, accelerata per il centrale: bruciato il Milan

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e provano a cercare i giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Per il nuovo difensore emerge adesso un profilo a sorpresa, per il quale il direttore sportivo Giovanni Manna sta provando a beffare ed a bruciare il Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, è stata una sessione di calciomercato da dimenticare fino a questo momento per i partenopei. Da questo punto di vista, come si suole dire, il direttore sportivo Giovanni Manna e tutta la squadra mercato non sono riusciti a consegnare nelle mani di Antonio Conte i profili da lui richiesti, come si suole dire in questi casi. E gli obiettivi falliti sono stati due.

In primo luogo, in ordine di priorità, non è stato preso un erede di Kvaratskhelia, approdato al Paris Saint Germain. Almeno allo stato attuale delle cose. Si sta provando a prendere da una parte Saint Maximin, ma dall’altra parte lo staff avrebbe già bloccato anche Okafor nel caso in cui le cose si dovessero complicare. In tal senso, arriva la svolta anche per il centrale.

Mercato Napoli, accelerata per il difensore centrale

La difesa, allo stato attuale delle cose, conta tre pedine nella zona centrale sulle quali Antonio Conte fa affidamento. Si tratta di Rrahmani, Juan Jesus ed Alessandro Buongiorno. Diverso il discorso per Rafa Marin, che fin qui non ha mai trovato spazio e che è promesso al Villarreal. Senza un acquisto, però, non può partire ed in tal senso può arrivare una svolta.

Stando a quanto raccontato da football-addict, infatti, il Napoli si sta muovendo in maniera concreta per il forte difensore centrale del Genoa e scuola Juventus Koni De Winter, tra i migliori in questa annata del Grifone fatta di tanti alti e bassi. Si tratterebbe di un profilo perfetto per la linea arretrata azzurra, anche se i tempi stringono per questo gennaio.

Napoli, nuovo difensore per Conte: bruciato il Milan

Oltre al Napoli, però, su De Winter ci sarebbe anche il Milan ed il Genoa fa del calciatore una valutazione pari a 15 milioni di euro. Il discorso sarà probabilmente da rimandare a questa estate, con gli azzurri che potrebbero seriamente spuntarla sui rossoneri dal momento che hanno maggiori disponibilità.