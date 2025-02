Napoli: Manna accontenta Conte, pronto il doppio colpo

In casa partenopea c’è un po’ di delusione per il calciomercato. Il direttore sportivo è comunque al lavoro per cercare di soddisfare il tecnico

Deluso. Così viene dipinto da Conte da molti quotidiani sportivi. Il tecnico si attendeva molto da questa sessione soprattutto dopo la partenza di Kvaratskhelia. L’arrivo di Okafor in quel ruolo non soddisfa pienamente l’allenatore e già sin da ora si ipotizza la possibilità di un passo indietro la prossima stagione. Naturalmente l’obiettivo di ADL è quello di continuare con l’attuale guida e quindi Manna è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell’estate.

Secondo le informazioni di cm.com, il Napoli ha deciso di chiudere un doppio colpo nei primi giorni del calciomercato estivo. Una sorta di garanzia a Conte sul progetto e sulla volontà di non indebolirsi. Okafor ad oggi rappresenta una alternativa a Neres, ma l’intenzione di ADL è quella di alzare la qualità e per farlo c’è bisogno di giocatori ancora più importanti.

Calciomercato Napoli: Manna già al lavoro, due gli obiettivi

Non c’è tempo di riposo per Manna. Il direttore sportivo, visto il giudizio negativo in questa sessione, si è messo al lavoro per cercare di individuare gli obiettivi giusti da dare al tecnico. La volontà, come spiegato in precedenza, è quella di alzare la qualità della rosa a disposizione del tecnico e servirà più di un ritocco. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni, ma si hanno molto chiare le idee su come muoversi e presto ci attendiamo delle novità.

In particolare, secondo le ultime informazioni, i primi rinforzi del Napoli potrebbero essere Zhegrova e Sudakov. I due giocatori piacciono molto e da tempo a Manna e Conte. Si era ipotizzato anche la possibilità di un arrivo in questo calciomercato, ma alla fine non c’è stata la fumata bianca. Ora il discorso è rinviato alla prossima estate.

I due giocatori sono pronti a fare il salto di qualità. Zhegrova è pronto a prendere il posto di Kvaratskhelia mentre Sudakov rappresenta una alternativa importante a centrocampo. Per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.

