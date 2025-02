Neres, spunta un retroscena: svelata la ‘colpa’ dell’infortunio

Il problema fisico del brasiliano continua a tenere banco in casa partenopea. E in queste ultime ore è uscita una notizia molto importante

L’infortunio di Neres ha rappresentato una tegola importante in casa Napoli. Il brasiliano si è fermato in un momento di emergenza ed ora bisognerà capire quando potrà ritornare in campo. Le prime informazioni ci dicono di un rientro a disposizione entro metà marzo, ma siamo solamente nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà il tutto nei prossimi giorni e quali saranno le scelte da parte dello stesso staff medico.

Intanto, però, in queste ultime ore è uscito il motivo dell’infortunio di Neres. Un retroscena che conferma come il giocatore ha fatto di tutto pur di dare una mano alla squadra mettendo a serio rischio il suo status fisico. Naturalmente questo ribadisce le difficoltà che ci sono nella rosa dei partenopei per quanto riguarda le alternative.

Napoli: infortunio Neres, le ultime

La situazione Neres continua ad essere sotto la stretta osservazione dello staff medico. La speranza è quella di un recupero nel minor tempo possibile, ma non si vogliono assolutamente prendere rischi e quindi bisognerà attendere le prossime settimane per capire meglio come si evolverà la situazione e quando il giocatore potrà ritornare a disposizione dei partenopei.

Intanto, però, è uscito fuori la vera causa dell’infortunio di Neres. Come evidenziato da Modugno di Sky, il problema il brasiliano se lo portava da tempo e non si è fermato proprio per dare una mano importante alla squadra. Questo magari ha aggravato un po’ la situazione. Siamo comunque nel campo delle ipotesi anche perché non si hanno certezze di quanto accaduto.

La tegola Neres, comunque, non è una buona notizia per quanto riguarda il Napoli. La speranza da parte del club è che possa riuscire a recuperarlo il prima possibile considerato che i partenopei puntano molto sul brasiliano.

Quando rientra in campo Neres

Sul rientro in campo di Neres in questo momento ci sono molto più incertezze che sicurezze. La volontà da parte del Napoli è comunque quella di recuperarlo il prima possibile e magari non prendersi dei rischi inutili che, come abbiamo visto, potrebbero portare ad uno stop più lungo di quanto preventivato in un primo momento.