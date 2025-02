“Conte come Mourinho”, parole dure: scoppia la polemica

In casa Napoli arriva un duro affondo nei confronti di Antonio Conte, tecnico che sta facendo qualcosa di davvero prodigioso. L’ex Juventus ed Inter, però, in maniera inattesa fa i conti adesso con un duro attacco dal momento che viene paragonato a José Mourinho. In tal senso, scoppia adesso una polemica non di poco conto.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di un momento cruciale per la stagione del Napoli e le parole del tecnico in conferenza hanno dimostrato una volta di più come stanno realmente le cose a riguardo. Ha richiesto sicuramente alla squadra di tenere alta la concentrazione, ma ha anche ribadito alcuni concetti fondamentali. A partire dal fatto che non vede l’ambiente compatto attorno alla squadra.

E’ stata sicuramente una delle conferenze stampa più importanti da quando è sbarcato all’ombra del Vesuvio, come si suole dire. In tal senso, però, in maniera davvero inattesa, arriva adesso nei suoi confronti un duro affondo e tutto nasce da un paragone con José Mourinho, con cui ha realizzato in passato autentiche sfide dialettiche, che suscita scalpore e stupore.

Il tecnico paragonato a Mourinho: ecco le ultime a riguardo

Nella giornata di oggi il Napoli è atteso da una partita decisiva contro la Lazio, dal momento che serve dare una risposta dopo i risultati non troppo esaltanti, soprattutto per le prestazioni offerte, contro Roma ed Udinese. In tal senso, però, adesso arriva una svolta non di poco conto, dal momento che si tratta di un affondo davvero non di poco conto.

A mettere questo attacco nero su bianco è il noto quotidiano “Libero” oggi in edicola. Dal punto di vista del giornale, infatti, in casa Napoli Conte sta utilizzando una strategia alla José Mourinho, ovvero quella dei “noi contro tutto e tutti”. Non c’è niente di nuovo, secondo loro, dal punto di vista comunicativo. “La squadra, dunque, non deve isolarsi solo dai rivali, ma anche dal mondo esterno”.

Conte come Mourinho, nuova polemica del quotidiano

Le parole in questione non sono piaciute a molti tifosi del Napoli, che sui social hanno alimentato questa polemica ribadendo come risulti essere azzardato il paragone tra Antonio Conte e José Mourinho. L’aspetto principale, però, come sempre accade, è ancora il campo. Oggi testa alla Lazio.